<span style='text-decoration: underline;'>Sonatrach</span>:<br><span style='color:red;'>Un chiffre d’affaires de 6.8 mds dollars au premier trimestre 2021</span>

Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab a indiqué hier à Alger que le groupe pétrolier public Sonatrach a réalisé un chiffre d’affaires de 6,8 milliards de dollars lors du premier trimestre 2021.

Lors de son passage sur les ondes de la Radio nationale, le ministre de l’Energie a précisé que le groupe Sonatrach «a pu réaliser un chiffre d’affaires de 6,8 mds dollars durant le premier trimestre de l’année en cours avec une production de l’ordre de 46,7 millions tonnes équivalent pétrole (TEP) dont 24 millions tonnes destinées à l’export, alors que le reste est dédié à la consommation locale».

Ainsi, il a qualifié de «positif» cet indice qui encourage à la réalisation des objectifs tracés jusqu’à la fin de l’année au vu de la reprise «timide» enregistrée durant la même période de l’année dernière.

La compagnie nationale avait enregistré, durant l’année écoulée, une baisse de 41% de son chiffre d’affaires à l’exportation. La crise sanitaire a plombé la compagnie nationale des hydrocarbures. Ainsi, Sonatrach a subi un important manque à gagner, estimé à 10 milliards de dollars jusqu’à fin septembre 2020 par rapport à la même période en 2019 à cause de la pandémie de Covid-19, avec une baisse de 41% de son chiffre d’affaires à l’exportation. Aujourd’hui, les prix connaissaient une certaine stabilité autour de 60 à 65 dollars/baril. Ceci permettra d’avancer à petit pas.

M. Arkab a souligné, en outre, que la demande sur le gaz a augmenté en raison de la vague de froid qui a frappé le sud de l’Europe et le lancement des campagnes de vaccination anti-Covid 19 dans plusieurs pays.

Par ailleurs, le ministre a souligné la nécessité d’accorder davantage d’intérêt à la consommation locale du gaz qui ne cesse d’accroître afin de la maîtriser à travers la mise en place de plusieurs programmes et la diversification de l’utilisation et de la rationalisation de l’énergie.

Par rapport au projet d’exploitation de Gara Djbilet, le premier responsable du secteur a annoncé que l’étude préliminaire lancée avec le partenaire chinois sera finalisée dans 3 mois, pour pouvoir procéder ensuite à la signature des contrats et à la réalisation du projet. A rappeler que l’Entreprise nationale de fer et de l’acier (FERAAL) avait signé un mémorandum d’entente avec un consortium d’entreprises chinoises, pour l’exploitation du gisement de fer de Gara Djebilet (wilaya de Tindouf). Ce mémorandum d’entente porte sur la réalisation d’études et de travaux avec la partie chinoise constituée des entreprises CWE, MCC et Heyday Solar, pour le lancement de ce projet.

Concernant les zones d’ombres, M. Arkab a fait état de 25.653 foyers raccordés à l’électricité et 11.623 autres au gaz, assurant de la poursuite des efforts pour la réception prochaine de 1753 zones dotées d’électricité et 1655 autres raccordées en gaz.

Noreddine Oumessaoud