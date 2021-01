<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel Abbés : A 24 heures du déplacement chez le CRB</span>:<br><span style='color:red;'>Un club vers la dérive et le wali de Sidi Bel-Abbès interpellé</span>

«Nous implorons le wali Mustapha Limani d’intervenir et d’arrêter ce massacre envers l’USMBA ». Telle a été l’unique doléance pour l’instant de la part des supporters d’El Khadra qui n’acceptent pas les querelles des actuels responsables alors que leur équipe a rechuté après les deux victoires d’affilée et un revers à domicile face à l’ex lanterne rouge, le voisin du WA Tlemcen.

Il est vrai que chacun des dirigeants accuse l’autre et ce bras de fer n’a que trop duré entre le PCA, Hennani et le manager Bengourine limogé par le premier. On se dirige vers une autre restructuration du staff dirigeant et Hennani compte user de ses droits pour remercier le DG Morsli, le secrétaire Bouanani et le manager Bengourine.

Une vraie «Khalouta» dans la maison de l’USM Bel Abbés, qui pourtant, a bénéficié mercredi passé des licences de ses 14 nouvelles recrues suite à un accord trouvé avec le président de la FAF sur le remboursement de l’affaire des ex joueurs africains Mailey et Dieu Merci.

Là aussi, chacun son camp car les uns disent que c’est le président du conseil d’administration Hennani qui a payé la première tranche des dettes, et de l’autre côté, on annonce que des supporters ont fait la quête. C’est donc toujours des positions divergentes au sein de la Mekerra.

Souhaitons que les autorités locales interviennent car le prochain match est pour demain mardi et ce n’est pas n’importe quelle joute puisqu’il s’agit d’un difficile déplacement chez le CR Belouizdad qui compte dans ses rangs quatre ex piliers de l’USMBA chassés par ces dirigeants et qui sont Saâd Anes, Khali Zakaria, Tabti Larbi et Belahouel Hamza.

B. Didène