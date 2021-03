<span style='text-decoration: underline;'>En temps de COVID</span>:<br><span style='color:red;'>Un colloque virtuel sur la sclérose en plaques</span>

Merck, acteur majeur dans le domaine des sciences et des technologies, a organisé la 2ème édition de « Merck MS Day » sous un format 100% virtuel.

Plus de 200 neurologues et experts algériens se sont connectés à cet événement autour du thème « Prise en Charge de la sclérose en plaques en temps de pandémie ». A travers cette rencontre, Merck s’est donnée pour ambition de connecter les experts en neurologie du pays en capitalisant sur des technologies de pointe pour permettre d’une part au plus grand nombre de spécialistes d’accéder aux dernières nouveautés sur la prise en charge de la sclérose en plaques dans un contexte de crise sanitaire mondiale et d’autre part d’avoir l’occasion d’interagir avec des conférenciers de renommée internationale.

« Notre objectif en créant des rencontres virtuelles telles que « Merck MS Day » est de faciliter l’accès aux dernières actualités et recommandations internationales et d’offrir des plateformes d’échanges interactives entre les différents spécialistes en neurologie. Le but ultime étant de garantir aux patients la meilleure prise en charge possible surtout dans la conjoncture sanitaire particulière que nous vivons actuellement » a déclaré le Dr. Moncef Meklati, Directeur Général de Merck pour l’Afrique du Nord. Cette journée scientifique a eu pour but d’engager la réflexion autour de communications interactives sur des sujets tels que les recommandations sur la vaccination contre la COVID-19 chez les patients souffrant de la sclérose en plaques, leur prise en charge en cette période singulière ainsi que la planification familiale. Cet évènement a été animé par des orateurs de notoriété mondiale en neurologie qui interviennent régulièrement dans les plus grands congrès internationaux en Europe ainsi qu’aux Etats-Unis. « La sclérose en plaques est une maladie qui affecte des personnes souvent jeunes avec une prédominance chez les femmes.

Ceci signifie que ce sont souvent des femmes en âge de fonder une famille qui sont touchées. Dans le contexte actuel de pandémie, la prise en charge des patients atteints de la sclérose en plaques nécessite une attention toute particulière. Cette session est une occasion parfaite d’échanger avec la communauté scientifique sur les recommandations pour définir les meilleures approches thérapeutiques des patients » a affirmé Pr. Peter Rieckmann.

Le Pr. Smail Daoudi, Chef de service de Neurologie à l’Hôpital de Tizi Ouzou a ajouté « la Sclérose En Plaques (SEP) maladie neurologique chronique impliquant des facteurs épigénétiques à la croisée des chemins entre les facteurs environnementaux et une susceptibilité génétique. Cette affection du jeune adulte, survient en pleine période de projet de vie, touche près d’un sujet sur 3000 dans le monde. Depuis quelques années de nombreux progrès ont été réalisés dans la connaissance et la prise en charge de cette maladie. A l’instar des autres régions du monde son épidémiologie en Afrique du Nord est revue à la hausse en matière d’incidence et de prévalence. Le constat de cette transition épidémiologique en Algérie à population majoritairement jeune est net, avec plus de 15 000 cas de SEP recensés, ainsi on estime la prévalence à près de 35 /100 000 habitants.

Ces données soulignent l’importance des rencontres entre spécialistes à l’instar de la session d’aujourd‘hui, permettant de réunir tous les experts en neurologie à travers tout le territoire algérien afin d’optimiser la prise en charge du patient». Notons que Merck est une entreprise de premier plan en sciences et en technologies dans les secteurs de santé, des sciences de la vie et des matériaux de haute performance. Environ 58.000 employés travaillent pour développer des technologies qui améliorent la vie au quotidien – Des avancés en technologies d’édition du génome, des découvertes de traitements révolutionnaires pour des maladies graves au développements de l’intelligence des appareils – Merck est partout. En 2019, Merck a généré des ventes de 16,2 milliards € dans 66 pays.

Fethi Mohamed