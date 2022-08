<span style='text-decoration: underline;'>UNIVERSITÉ ORAN 2</span>:<br><span style='color:red;'>Un concours pour le recrutement de maîtres assistants de classe B</span>

L’université Oran 2 Mohamed Ben Ahmed annonce un recrutement sur titre et un concours de recrutement sur titre de maîtres assistants de classe B.Dix-sept postes sont à pourvoir dans plusieurs spécialités allant de la langue espagnole au droit en passant par les sciences commerciales, les sciences économiques, les sciences de gestion, les sciences sociales et la psychologie.

Les candidats ont un délai de 15 jours pour postuler exclusivement via la plateforme numérique «Progrès», selon le lien électronique suivant: https://progres.mesrs.dz/webrecrutement/ . Les dossiers de candidature doivent contenir une demande manuscrite, une copie de la carte nationale d’identité, une copie du titre ou du diplôme exigé, une fiche de renseignement dûment remplie par le candidat ou la candidate via la plateforme numérique «progrès», téléchargeable sur le site web de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative ou depuis le site web de l’université Oran 2 Mohamed Ben Ahmed. Les candidats doivent passer devant un jury pour un entretien.

Les candidats définitivement admis au recrutement sur titre et au concours de recrutement sur titre, doivent préalablement à leur nomination au grade de maîtres assistants de classe B, compléter les dossiers de candidature par un certain nombre de documents. Il s’agit d’une copie du document justifiant la situation du candidat vis-à-vis du service national, un certificat de résidence, un extrait d’acte de naissance, deux certificats médicaux (général et phtisiologie) et deux photos d’identité du candidat.

Les dossiers des candidats admis définitivement doivent également comporter une copie des documents prouvant les travaux scientifiques réalisés par le candidat dans sa filière et sa spécialité, antérieurement ou postérieurement à l’obtention du diplôme exigé, le cas échéant, une copie des publications et communications scientifiques et une copie de la page de l’ouvrage scientifique portant le numéro ISBN. Les candidats doivent aussi fournir des attestations de travail justifiant l’expérience professionnelle acquise dans le domaine de l’enseignement auprès des établissements de l’enseignement supérieur ou d’autres établissements, selon le formulaire à télécharger sur le site web de l’université Oran 2 Mohamed Ben Ahmed.

Le candidat peut également insérer dans le dossier une attestation de travail justifiant l’expérience professionnelle dans des postes d’encadrement au niveau des établissements ou d’organismesqu’ils soient publics ou privés. Le candidat peut aussi inclure dans le dossier une copie de la carte d’handicapé, le cas échéant. Le candidat peut consulter les résultats de ce concours sur la plateforme «progrès», à l’aide de son compte électronique après l’annonce des résultats par l’université Oran 2 Mohamed Ben Ahmed.

