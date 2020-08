<span style='text-decoration: underline;'>saison estivale </span>:<br><span style='color:red;'>Un concours pour les jeunes créateurs</span>

Dans le cadre du programme spécial des activités qui est concrétisé durant la saison estivale 2020, un concours national des jeunes créateurs est organisé par les services du ministère de la jeunesse et des sports.

Il se déroule sous le slogan «Oufajirou takati wa oubrize mawhibati» (أفجّر طاقتي وأبرز موهبتي). A cet effet, les services de l’office de l’établissement de la jeunesse de la wilaya d’Oran s’impliquent sur le terrain et fournissent tous les efforts pour le bon déroulement de ladite manifestation au niveau de la wilaya. Cet événement a pour but d’encourager les jeunes et leur permettre de faire connaitre leur savoir faire et d’approfondir leurs connaissances et de les développer dans le domaine culturel, scientifique et artistique. Cette compétition est au profit des jeunes dont l’âge varie entre 15 à 30 ans. Les jeunes qui s’intéressent à ce genre d’activité et qui veulent participer audit concours, pourront joindre ces services par le biais de deux pages facebook de L’ODEJ-DJS d’Oran et celle de la maison de jeunes d’Oran. Le concours a démarré et sera clôturé le 05 septembre de l’année courante. Dans le même cadre, lesdits services lancent un appel aux jeunes de la wilaya pour venir participer en force à cette manifestation. Ils signalent également que des récompenses intéressantes sont prévues pour les lauréats de ladite compétition.