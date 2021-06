<span style='text-decoration: underline;'>POUR PROMOUVOIR LES JEUX MÉDITERRANÉENS</span>:<br><span style='color:red;'>Un concours sur la chasse au trésor pour les familles oranaises</span>

Dans le cadre du programme spécial pour la promotion de l’évènement sportif important qui est prévu l’été prochain, en l’occurrence les jeux méditerranéens, tant attendu par les Oranais, un concours sur la chasse au trésor a été organisé durant le week end au niveau des monuments historiques de la wilaya à savoir entre autres le Palais du Bey.

Ainsi les participants à ce concours devaient trouver le trésor caché au niveau de ces lieux touristiques et des grandes places publiques . Elles ont eu l’occasion de visiter ces sites touristiques qui marquent l’histoire de la wilaya par leur style architectural remarquable et leur ancienneté ainsi que pour les faire connaître et pour promouvoir également le tourisme .

Dans le même cadre , plusieurs activités sportives à savoir des tournois entre autres de boxe ,de taekwondo, de basket ball ont été tenues au niveau du jardin de Sidi M’hamed.

A cet effet ,cet événement a attiré un grand public oranais qui ont apprécié ces exercices qui se sont déroulés dans une ambiance agréable conviviale et festive . Le but est de permettre aussi aux familles oranaises de s’habituer à ce genre de manifestations, de créer de l’animation et de fêter cet évènement sportif en grande pompe.

Bekhaouda Samira