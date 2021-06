<span style='text-decoration: underline;'>MC Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Un contrat d’entraîneur en chef jusqu’à la fin de saison pour Bouazza</span>

Le technicien Abdellatif Bouazza a paraphé un contrat en tant qu’entraîneur en chef du MC Oran jusqu’à la fin de la saison 2020-2021 après avoir assuré dans le même club les fonctions de préparateur physique puis d’entraîneur adjoint depuis septembre dernier, a-t-on appris dimanche de la direction de cette formation de Ligue 1 de football.

Agé de 29 ans, Bouazza devient désormais le plus jeune entraîneur exerçant cette saison dans le championnat du premier palier composé de 20 clubs. Il avait rejoint le MCO lors de l’intersaison pour combler l’absence d’un préparateur physique français proposé par l’ex-driver des «Hamraoua» Bernard Casoni, avant que ce dernier ne décide de le maintenir dans son staff technique. Promu comme entraîneur adjoint d’Omar Belatoui après le départ de Casoni en fin d’année dernière, il gardera le même statut avec le successeur de Belatoui, en l’occurrence, Kheïreddine Madoui, avant de succéder lui-même à ce dernier, parti la semaine passée. La direction oranaise n’écarte pas, en outre, l’éventualité de prolonger le contrat de son jeune coach si ce dernier parvenait à réaliser l’objectif assigné qui est de décrocher une place qualificative à une compétition africaine la saison prochaine, précise-t-on de même source.

Abdellatif Bouazza a réussi son premier examen en battant le MC Alger (2-1) samedi au stade Ahmed-Zabana pour le compte de la 26e journée de championnat. Cette victoire a permis aux gars d’El-Bahia de mettre un terme à leurs dernières contre-performances à domicile. Les Mouloudéens ont également préservé leur troisième place avec 47 points, mais accusent un retard de six points sur le leader, l’ES Sétif, qui compte de surcroît un match en moins.

Lors de la prochaine journée, les protégés de Bouazza accueillent le CR Belouizdad, quatrième au classement avec 46 points et deux matchs en retard.