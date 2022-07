<span style='text-decoration: underline;'>AID EL ADHA</span>:<br><span style='color:red;'>Un contrôle sanitaire rigoureux</span>

En vue des préparatifs du rituel de l’Aïd El Adha et sur instruction du ministère de l’agriculture et du développement rural, des dispositions fermes sont prises pour la vente de moutons.

Ainsi les citoyens sont appelés à acheter des moutons contrôlés par les services vétérinaires. A cet effet ,les services de la direction de l’agriculture de la wilaya ont consacré plus de 35 vétérinaires qui relèvent de ces services en plus de ceux qui activent dans le secteur privé pour veiller au bon déroulement de l’achat en contrôlant la santé des moutons proposés à la vente .Le but est de protéger les consommateurs en premier lieu et de leur permettre de se procurer un mouton dans les normes sanitaires règlementaires exigées pour éviter les intoxications alimentaires et les problèmes de santé .

Les services vétérinaires sont sur les lieux et sensibilisent aussi les citoyens pour ne pas laisser trop trainer la viande à l’air libre durant cette période de grandes chaleurs et d’essayer de bien la conserver, après avoir sacrifié le mouton le jour de l’Aid ,de la mettre dans le frigo pour éviter sa dégradation et pour la maintenir propre à la consommation .

Par ailleurs , les services de la direction de l’agriculture ont ouvert durant cette période un point de vente de cheptels aux citoyens à Es Senia dont le prix du mouton varie de 38000 à 68000 dinars, selon les responsables de cette opération.

Bekhaouda Samira