<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Un corps sans vie repêché au large de la plage Sidi Majdoub</span>

Les éléments de la protection civile ont repêché, vendredi, le corps sans vie d’un des deux baigneurs portés disparus au large de la place de Sidi Majdoub, dans la wilaya de Mostaganem, a indiqué un communiqué de la direction locale de ce corps constitué.

La même source a précisé que les plongeurs de la protection civile ont repêché, vendredi, le corps sans vie d’un des deux baigneurs portés disparus depuis mardi dernier au large de la plage de Sidi Majdoub, près de Kharouba, au nord de la ville de Mostaganem.

Les opérations de recherche se poursuivent pour retrouver le second noyé, âgé de 16 ans, après l’amélioration des conditions météorologiques et le renforcement des équipes de la protection civile par celles des wilayas de Chlef et de Relizane, a ajouté le texte. La dépouille repêchée, a été déposée à la morgue de l’hôpital «Boumedienne Bensamaïl» de Kharouba, a-t-on conclu.