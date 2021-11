<span style='text-decoration: underline;'>Ain El Beida</span>:<br><span style='color:red;'>Un couple arrêté avec 307 comprimés de Pregabaline</span>

307 comprimés d’hallucinogènes de marque Pregabaline ont été saisis par les éléments de la police de la sûreté urbaine extérieure d’Ain El Beida, relevant de la sûreté de daïra d’Es-Senia, a-t -on appris hier de la cellule de communication de la sûreté de wilaya d’Oran.

En effet, agissant sur des renseignements parvenus aux éléments de la police judiciaire de la S.U d’Ain El Beida faisant savoir qu’un dealer, repris de justice âgé de 49 ans, activait dans la commercialisation des stupéfiants dans le milieu des jeunes de la localité. Une vaste enquête a été ouverte et a conduit à l’identification du mis en cause, qui prenait de son domicile familial un endroit de vente . Munis d’un mandat de perquisition, les policiers se sont rendus sur les lieux où ils l’ont arrêté en flagrant délit en possession de 307 comprimés de psychotropes de marque Pregabaline. Sa compagne et complice âgée de 43 ans a été arrêtée aussi. A signaler que la perquisition s’est soldée par la saisie d’une somme d’argent estimée à plus de 20 millions de centimes.

Une voiture de marque «wolksvagen Polo», ainsi que 13 plaques d’immatriculation différentes , utilisées pour échapper aux contrôles de police. Pour répondre aux chefs d’inculpation de détention et commercialisation de stupéfiants , ainsi que falsification de plaques d’immatriculation, le couple a été présenté jeudi devant le parquet près le tribunal correctionnel d’Es-Senia, où ils ont été placés sous mandat de dépôt.

Signalons que cette affaire s’enregistre dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes , surtout celle liée à la commercialisation des stupéfiants.