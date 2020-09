<span style='text-decoration: underline;'>Il vendait un faux vaccin contre le Covid-19</span>:<br><span style='color:red;'>Un couple sous mandat de dépôt pour escroquerie</span>

Un couple âgé d’une quarantaine d’années a été présenté avant-hier devant le juge d’instruction au niveau de la 5ème chambre pour répondre des chefs d’accusation d’association de malfaiteurs dans le but de préparation de crime, escroquerie, diffamation, atteinte à la santé publique, mis en vente de pilules sous prétexte de médicaments sans autorisation.

A l’issue de l’instruction, le juge a décidé de mettre le couple sous mandat de dépôt. Un troisième inculpé dans cette affaire a été aussi auditionné, il a été relâché. Il s’agit d’un ressortissant africain âgé de 24 ans. En effet, dans le cadre de la lutte contre la criminalité et la cybercriminalité, surtout celles liées à l’atteinte des biens et des personnes, la section de l’atteinte des biens relevant de la brigade criminelle du service de la police judiciaire de la sûreté de wilaya, a réussi à mettre la main sur une bande de malfaiteurs spécialisée dans l’escroquerie à travers les réseaux sociaux ( WhatsApp) en vendant de la graine à la victime comme matière première à l’élaboration du vaccin contre le Covid-19. La victime avait versé la somme de 500 millions de centimes pour obtenir ces graines, soit 6000 Da l’unité. Selon la cellule de communication de la sûreté d’Oran, l’affaire a éclaté suite à une plainte de la victime, un homme d’affaires connu.

Il s’est avéré que la bande a piraté le compte WhatsApp de l’épouse de l’homme d’affaires. Celle-ci travaille dans un laboratoire de recherche en Angleterre et communique avec son époux résidant à Alger à travers les réseaux sociaux. L’enquête préliminaire ouverte par la police d’Oran a révélé que les mis en cause ont piraté le compte WhatsApp de l’épouse qui aurait demandé à son époux de lui envoyer des grains pour l’utiliser dans la préparation du vaccin contre le Covid.

Dans les correspondances du WhatsApp, les enquêteurs ont découvert que la victime a été orientée vers le fournisseur de ces graines qui n’est autre que la principale mise en cause dans cette affaire habitant à Oran. La victime a acheté une quantité de graines et a été orientée vers un «faux» expert internationale qui est «le mari « accusé, et qui a convaincu la victime d’acheter la graine. La femme a conclu un marché avec l’homme d’affaires qui a acheté 1000 graines pour 500 millions de centimes.

Ensuite, la bande a disparu de l’horizon. La victime a découvert qu’il s’agit d’une escroquerie et a déposé plainte. Munis d’un mandat de perquisition, d’un mandat d’extension de compétence et d’un mandat pour autorisation de fouille des Smartphones et ordinateurs, les mis en cause ont été arrêtés. La perquisition a été soldée par la récupération de 108 millions de centimes et 15 000 euros, plus 1000 de ces graines qui s’est avéré après qu’elles sont originaires du sud algérien et sont utilisées dans la préparation des épices . L’enquête diligentée a révélé que la bande transférait des capitaux illégalement vers les pays d’Afrique et de l’Amérique latine en contrepartie d’actions de piratage effectués par des tierces personnes établies dans ces pays.

