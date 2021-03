<span style='text-decoration: underline;'>ANP</span>:<br><span style='color:red;'>Un dangereux terroriste intercepté et 12 quintaux de drogue saisis</span>

Les éléments de l’ANP et d’autres corps de sécurité ne cessent de lutter contre le terrorisme et contre la contrebande. Ainsi, durant une semaine, les éléments de l’ANP ont capturé le terroriste dénommé «Okbaoui Abdi» dit «Abdi Ould Barka», à Bordj Badji Mokhtar en 6e Région Militaire. Ledit terroriste avait rallié, en 2016, l’une des organisations terroristes activant au Sahel.

Dans le même sillage et suite à une opération de fouille et de recherche le long de la bande frontalière à Bordj Badji Mokhtar, un autre détachement de l’ANP a découvert une cache d’armes et de munitions contenant 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, 3 chargeurs de munitions, 3 roquettes antichar RPG-2, 3 roquettes antipersonnel RPG-2, 1 grenade antipersonnel FLG, ainsi que 136 balles, alors qu’un autre lot de 2485 balles de différents calibres a été également saisi à In Aménas.

Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts intenses visant à venir à bout du fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés ont intercepté, en coordination avec les différents services de sécurité dans diverses opérations exécutées à travers les différentes Régions Militaires, 49 narcotrafiquants et saisi de grandes quantités de kif traité s’élevant à 12 quintaux et 14 kilogrammes que les bandes criminelles ont tenté d’introduire à travers les frontières avec le Maroc.

En détaillant, des détachements de l’ANP et les services de la Gendarmerie Nationale et des Garde-frontières ont arrêté, lors d’opérations distinctes au niveau des territoires des 2e et 3e Régions Militaires, 15 narcotrafiquants et saisi 11 quintaux et 47 kilogrammes de kif traité, alors que 34 narcotrafiquants ont été appréhendés et 67 kilogrammes de la même substance, ainsi que 113092 comprimés psychotropes et 150 grammes de cocaïne ont été saisis dans diverses opérations menées dans les autres Régions Militaires.

Des détachements de l’ANP ont intercepté, en outre, à Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar, 63 individus et saisi 6 véhicules, 69 groupes électrogènes, 46 marteaux piqueurs, 3 détecteurs de métaux, des outils de détonation et d’autres équipements utilisés dans des opérations d’orpaillage illicite, tandis que 13 autres individus ont été arrêtés, et 6 fusils de chasse, 1 pistolet automatique, 9780 unités de tabacs, 5177 unités de différentes boissons et 977 smartphones ont été saisis lors d’opérations distinctes menées à Tindouf, Biskra, Ghardaïa, Bejaïa, Oum El Bouaghi, Nâama et Saïda. De même, des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburants s’élevant à 12372 litres ont été déjouées à Tébessa, El-Tarf, Souk Ahras, Tindouf et Djanet.

Noreddine Oumessaoud