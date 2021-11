<span style='text-decoration: underline;'>Haï Es-Sabah</span>:<br><span style='color:red;'>Un dealer arrêté avec 600 comprimés de psychotropes</span>

Les éléments de la sûreté urbaine de haï Es-Sabah, relevant de la sûreté de daïra d’Es-Senia ont réussi à mettre la main sur un dealer âgé d’une vingtaine d’années.

L’opération s’est soldée par la saisie d’une quantité d’hallucinogènes, estimée à 600 comprimés de marque Pregabaline et Rivotril. En effet, dans le cadre de la lutte contre la criminalité dans toutes ses formes surtout celle liée à la commercialisation des stupéfiants, les éléments de la sûreté urbaine ont réussi un joli coup de filet. Agissant sur des renseignements faisant état de l’existence d’un dealer qui commercialise des stupéfiants dans le milieu des jeunes du quartier Es-Sabah et environs, une enquête a été ouverte et a conduit à l’identification et la localisation du mis en cause. Munis d’un mandat de perquisition délivrée par monsieur le procureur de la République près le tribunal correctionnel de Fellaoucene, les policiers se sont dépêchés au domicile familial de ce dealer où ils ont mis la main sur la quantité d’hallucinogènes, ainsi qu’une somme d’argent estimée à 9,6 millions de centimes. Des armes blanches et un bâton de base-ball ont été saisis aussi lors de cette opération. Le mis en cause a été présenté hier devant le parquet pour répondre des chefs d’inculpation de détention et commercialisation de stupéfiants. Il a été placé sous mandat de dépôt.

Feriel.B