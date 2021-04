<span style='text-decoration: underline;'>Cité Perret (Oran)</span>:<br><span style='color:red;'>Un dealer arrêté avec 87 bâtons de kif et 52 comprimés de psychotropes</span>

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, un dealer âgé de 24 ans a été interpellé durant le week-end écoulé par les éléments de la 17ème sûreté urbaine.

Le mis en cause a été arrêté pour détention et commercialisation de stupéfiants. En effet, 52 comprimés de psychotropes de marque Prégabaline 300mg ainsi que 87 bâtons de kif traité ont été saisis chez ce dealer, qui s’est avéré être recherché par les éléments de la police. Agissant sur des informations parvenues aux éléments de la police de la 17ème sûreté urbaine faisant état de l’existence d’un dealer qui commercialise des comprimés psychotropes dans le milieu des jeunes du quartier Mouloud Feraoun (ex- Cité Perret) , une enquête a été ouverte et a conduit à l’identification du mis en cause. Il a été interpellé dans son quartier, pas loin de chez lui, où il était en possession de 87 bâtons de kif traité, ainsi qu’une somme d’argent estimée à 1500 DA. Les policiers enquêteurs ont ainsi mis la main sur une quantité de psychotropes, estimé à 58 comprimés de marque Prégabaline 300 mg, dissimulé dans un mur pas loin de l’endroit de son arrestation .Présenté hier devant le parquet , le dealer a été placé sous mandat de dépôt.

Fériel.B