<span style='text-decoration: underline;'>Monoxyde carbone</span>:<br><span style='color:red;'>Un décès et 7 personnes incommodées en 48 heures</span>

Durant la période du 25 au 27 novembre 2021, les unités de la protection civile ont enregistré 5796 interventions, dans les différents types d’interventions pour répondre aux appels de secours.

Durant cette période, les éléments de la protection civile ont effectué des interventions pour prodiguer des soins de première urgence à 7 personnes incommodées par le monoxyde de carbone Co émanant des appareils de chauffage et chauffe bain, à l’intérieur de leurs domicile à travers les wilayas de Constantine 3 personnes, Chlef 2 personnes, M’Sila 1 personne et Bordj Bou Arreridj 1 personne. Les victimes ont été prises en charge sur les lieux puis évacuées dans un état satisfaisant vers les établissements de santé local. Par contre une femme âgée de 65 ans est décédée intoxiquée par le gaz Co, émanant d’un appareil de chauffage à l’interieur de son domicile, sis domaine El Mourabiaa, commune de Magra, wilaya de M’Sila.

Par ailleurs, les secours de la PC ont effectué 220 interventions durant la même période, suite à plusieurs accidents de la circulation à travers plusieurs wilayas. Ces accidents ont causé 5 décès et 237 blessées (toutes blessures confondues). Les victimes ont été prises en charge sur les lieux puis évacuées vers l’hôpital local.

A noter, l’intervention des secours pour l’extinction de 4 incendies urbains et divers, à travers les wilayas d’Alger 2 incendies, Mila et Khenchela, ayant causé le décès d’un homme âgé de 75 ans carbonisé, suite à un incendie qui s’est déclaré dans un entrepôt, situé au lieu dit Route El Aïzer, commune de Khenchela.

Aussi, les unités de la wilaya d’Oran sont intervenues, suite à un effondrement partiel d’une chambre située dans une habitation composée de RDC +3, au boulevard Joundi Matti Ahmed, commune d’Oran. Aucune victime n’est à déplorer.

Concernant les interventions liées aux intempéries et forte chute de pluie les unités de secours de la wilaya de Mostaganem sont intervenues pour effectuer des opérations d’épuisement des pluies infiltrées dans quelques habitations et édifices publics à travers les communes de Mostaganem et Khadra.

