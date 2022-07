<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Un décès et sept blessés dans deux accidents</span>

Les routes de la wilaya de Sidi Bel Abbés ont connu encore une fois, deux accidents dans la même journée de jeudi dernier selon la direction de la protection civile de SBA. Le premier accident est survenu dans l’après-midi vers quatorze heures sur la RN N° 109 reliant les communes de Marhoum à Oued Taourira. Il s’agit d’une voiture qui a dérapé puis s’est renversée faisant quatre blessés (deux hommes et deux femmes) évacués vers les urgences de l’EPH de Marhoum au sud de la wilaya de Sidi bel Abbés. Le deuxième accident signalé a eu lieu aux alentours de 21 heures sur la RN 17 entre les communes de Sfisef et M’cid. Lors d’un cortège nuptial une autre voiture a dérapé avant de se renverser tuant sur le coup une femme de 48 ans (la mère de la mariée) et blessant trois passagers âgés entre 24 et 28 ans qui se trouvent dans un état critique (deux femmes et un homme).

M. Bekkar