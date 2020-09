<span style='text-decoration: underline;'>Développement de la pêche au thon rouge</span>:<br><span style='color:red;'>Un décret sera prêt avant fin 2020, selon Ferroukhi</span>

L’élaboration du nouveau décret relatif au développement de la pêche au thon rouge sera prête d’ici à la fin de l’année 2020. Elle se fait en concertation avec tous les acteurs de la filière, s’inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie de développement de la pêche du thon rouge et le maintien des acquis de l’Algérie en termes de quota.

C’est en effet, ce qu’a indiqué hier le ministre de la pêche et des produits halieutiques, Sid Ahmed Ferroukhi, lors d’un atelier national sur le développement de la filière qui a regroupé l’ensemble des professionnels de la pêche et les cadres du ministère au niveau de la direction des pêches et ressources halieutiques d’Alger. Ainsi, le ministre a affirmé que ce décret prendra en considération les préoccupations et les contraintes des professionnels du secteur et des investisseurs, comme il intègre l’ensemble des normes concernant la nouvelle stratégie afin qu’elle soit opérationnelle et applicable sur le terrain. « Nous comptons développer le thon rouge frais ou transformé à partir de la filière du thon vivant mais aussi à partir de la filière du thon mort », a-t-il dit, en soulignant que cette démarche permettra de préserver la richesse nationale en ce produit à forte valeur ajoutée. Dans ce contexte, le ministre dira qu’«il y’avait plusieurs modes d’exploitation du quota de pêche au thon rouge alloués à l’Algérie par la commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) ».

La nouvelle stratégie, souligne M. Ferroukhi, encourage également la pêche artisanale du thon rouge mort, en accordant une quantité des quotas dans certaines zones de pêche pour soutenir le marché local. D’ailleurs, le ministre a promis de développer les capacités d’engraissement du thon rouge en encourageant les investissements dans ce créneau. « Cela permettra de tirer profit de la valeur ajoutée de cette filière à travers le développement des unités de transformation mais aussi d’améliorer les négociations relatives à l’augmentation des quotas de l’Algérie », a-t-il indiqué avant de souligner « la nécessité pour son secteur d’encourager et de développer la pêche hauturière, notant que les équipages ne sont pas capables pour le moment de pêcher au niveau de l’Atlantique ».

Pour M. Ferroukhi, il est impératif de renforcer les capacités des équipages et de former les capitaines à la pêche au grand large afin de leur permettre d’aller au niveau des océans. L’organisation des ateliers consacrés à la filière s’inscrit dans le cadre de la préparation de la campagne de pêche au thon pour 2021, a-t-il souligné et d’ajouter « durant la campagne 2020, l’Algérie avait pêché la totalité de son quota annuel de thon rouge attribué par l’ICCAT, soit 1.650 tonnes ». Les 23 thoniers algériens autorisés à participer à l’opération avaient pêché cette quantité de thon rouge durant la période limitée entre le 26 mai et le 1er juillet.

Les procédures d’octroi des certificats de conduite des navires allégées

Dans le même secteur, la directrice de la formation, de la recherche et de la vulgarisation auprès du ministère, Latifa Abdessamed, a indiqué lundi que la délivrance de ces brevets et certificats, auparavant du ressort exclusif du ministre du Transport, sera désormais octroyé conjointement par les deux départements ministériels (transports et pêche), conformément aux exigences réglementaires nationales et internationales.

Selon la même responsable, cette nouvelle prérogative octroyée à notre secteur, en vertu de ce décret, permettra d’alléger les procédures administratives pour les professionnels de la pêche. Mme Abdessamed a assuré, d’autre part, que cet instrument réglementaire était parmi les mesures qui permettraient la mise en œuvre du plan d’action du gouvernement 2020-2024, dédié au secteur de la pêche.

Dans ce cadre, elle a tenu à rappeler que la promotion de la pêche au grand large, figurait parmi les principaux objectifs de ce plan. « Cela demande une qualification des équipages aptes à la conduite des navires armés à cette pêche d’où la nécessité de former des capitaines au grand large pour aller en haute mer et au niveau des océans», a-t-elle souligné. Cette formation se déroulera au niveau de l’Institut national de la pêche et l’Ecole supérieure de Bousmaïl (Tipaza)», a-t-elle précisé.

Quant aux marins pêcheurs qui ont acquis une expérience dans le domaine de la pêche, «cet instrument juridique leur donne la possibilité de valider leurs acquis professionnels en leur délivrant un certificat de navigation à la pêche après une formation, puis une évaluation de leurs aptitudes et leur savoir-faire. Selon les explications de cette responsable, le décret prend en charge les préoccupations des professionnels du secteur à travers l’élargissement des formations même sur les sites permettant aux jeunes de différents niveaux scolaires d’accéder aux métiers de la pêche leur assurant ainsi une meilleure insertion et participation au développement du secteur.

Par ailleurs, cet instrument juridique permet au ministère de délivrer des certificats en sécurité maritime et de certificats de prévention contre la pollution marine après des stages de formation qualifiante au niveau des centres de formation relevant du secteur de la pêche. Cette formation concerne plus de 50.000 inscrits maritimes, a fait savoir la même responsable.

Noreddine Oumessaoud