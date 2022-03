<span style='text-decoration: underline;'>CELEBRATION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME</span>:<br><span style='color:red;'>Un défilé de mode au salon de la production nationale</span>

A l’occasion de la journée internationale de la femme, un riche programme d’activités culturelles a été concocté au niveau de diverses structures entre autres dans les salles de cinéma de la wilaya au profit des femmes oranaises qui s’intéressent à la musique et à la chanson oranaise . Elles ont pu profiter de moments musicaux , de détente et sortir de la routine surtout pour celles qui sont aux foyers .

Par ailleurs , celles qui s’intéressent à la mode et à la couture ont été conviées à assister à un défilé de mode des tenues pour la gente féminine qui a été concrétisé en marge de la huitième édition du salon de la production nationale qui se tient jusqu’au 10 de ce mois sous le slogan « le produit de mon pays , une garantie pour l’avenir de mes enfants » et qui se déroule au niveau de l’entreprise des manifestations économiques et culturelles de M’dina J‘dida. Un pavillon spécial a été aménagé et bien décoré pour accueillir l’ensemble des femmes dans une ambiance conviviale pour célébrer cette fête qui leur est dédiée et pour marquer cet heureux évènement . A cet effet les exposantes au salon ont eut l’occasion de participer à cette manifestation en présentant leurs produits et leur savoir faire aux visiteurs des lieux et ont eu l’occasion de se retrouver dans un même espace pour échanger les expériences et pour conclure des partenariats pour commercialiser leurs articles.

Bekhaouda Samira