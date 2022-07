<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Un demi million d’estivants sur les plages le week-end dernier</span>

Plus d’un demi-million d’estivants ont afflué sur les plages de la wilaya de Mostaganem au cours du week-end dernier, a-t-on appris, lundi, de la cellule de communication de la direction locale de Protection civile.

Le dispositif de surveillance des plages de ce corps constitué a enregistré ces vendredi et samedi derniers quelque 545.500 estivants ayant afflué sur les 44 plages de Mostaganem ouvertes à la baignade durant l’actuelle a saison estivale, indue un communiqué de ce corps constitué, reçu par l’APS. Ces baigneurs et estivants ont commencé à affluer régulièrement depuis le début de ce mois dont le nombre s’approchait du million au cours des dix premiers jours, précise la même source qui s’attend à une hausse progressif avec l’arrivée es touristes dans les prochains jours.

Par ailleurs, durant le week-end dernier, quelque 161 baigneurs ont été sauvés d’une noyade lors de 236 interventions. 39 personnes ont reçu les soins sur place et 33 autres ont été transférées vers des centres de santé à proximité des plages. Depuis le début de la saison estivale, douze cas de noyade ont été enregistrés dont trois survenus le week-end dernier, rappelle-t-on. Les services de la protection civile ont mobilisé 850 gardes-plage pour sécuriser la saison estivale à Mostaganem, dont 100 maitres nageurs professionnels, qui s’ajoutent à l’équipe de plongeurs spécialisés dans la recherche sous les profondeurs, ajoute la même source. Les mêmes services ont exploité les capacités de ses unités principales et marines et de ses dix unités secondaires pour assurer la couverture les 124 kilomètres de côte de Mostaganem, notamment avec des engins mobiles tels que des ambulances (11 véhicules) et 11 zodiacs.