<span style='text-decoration: underline;'> WA Tlemcen – USM Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Un derby indécis</span>

Une fois la victoire de l’US Biskra savourée, les gars de la Mekerra ont repris il y a trois jours le chemin des entraînements avec comme ligne de mire, le Widad Athlétic de Tlemcen. Au match aller, les Tlemceniens se sont imposés à Bel Abbés par trois buts à deux.

Ce qui crée un esprit de revanche pour les protégés de l’entraîneur Ahmed Slimani. Ce dernier compte donc bien renouer avec la série d’invincibilité et surtout, glaner le maximum de points afin de sortir de la zone des turbulences. Une confrontation indécise donc demain sur le terrain du stade Akid Lotfi de Tlemcen. Pour ce match WAT-USMBA programmée pour aujourd’hui jeudi dés 17 heures, les unionistes seront amoindris du jeune milieu de cru, Abdelhak Menazla qui a été expulsé lors du dernier match face à l’USB pour cumul de carton. Menazla purge donc un match de suspension. Mais la triste nouvelle en lisant de près les sanctions de la commission de discipline d’avant-hier, ce sont les cinq millions de centimes d’amande à l’encontre de l’USMBA pour une banale histoire de tableau d’affichage défectueux. Un carton envers et le directeur de l’OPOPW et le DJS. A propos de ce derby, l’attaquant Belmokhtar avance que son équipe est condamnée à revenir de Tlemcen avec un résultat positif.

B. Didéne