<span style='text-decoration: underline;'>Lutte contre la hausse des prix</span>:<br><span style='color:red;'>Un dispositif de contrôle rigoureux</span>

Suite à la hausse des prix des produits alimentaires de base constatée ces derniers jours, les services de la direction du commerce de la wilaya d’Oran ont mis en place un dispositif rigoureux pour contrôler les prix dans les commerces de la wilaya.

Des équipes constituées d’agents d’inspection sont sur le terrain pour régler la situation le plutôt possible. En effet, les consommateurs ne cessent de se plaindre des prix excessifs de la marchandise à large consommation proposée à la vente.

Dans le même cadre, ces services signalent qu’une enquête a été ouverte pour connaitre les causes principales de cette hausse subite des prix. Toutes les dispositions ont été prises pour que les prix redeviennent raisonnables et accessibles dans les jours à venir et pour sanctionner les commerçants qui abusent en gonflant les prix en défiant les règles du commerce. La hausse des prix des produits inquiète les citoyens surtout ceux qui ont une petite bourse et qui n’ont pas les moyens pour affronter cet état de fait et les chefs de familles qui ont cessé d’exercer leurs activités pour des causes de confinement et qui ont grand souffert de la période de la crise sanitaire qui sévit suite à la propagation de l’épidémie du Covid-19 qui s’est répercutée négativement sur plusieurs plans dans la société.

Bekhaouda Samira