<span style='text-decoration: underline;'>PROTECTION DES FORÊTS ET DES ZONES HUMIDES</span>:<br><span style='color:red;'>Un dispositif d’intervention rapide et ferme</span>

Dans le cadre du programme des activités pour la protection des espaces forestiers et des zones humides et les autres lieux qui ont une importance environnementale qui relèvent de la wilaya d’Oran, les services des unités de la protection de l’environnement de la gendarmerie multiplient les efforts sur le terrain en étoffant les tournées au niveau des lieux pour veiller à la préservation des forêts des incendies et des zones humides des agressions.

Ce programme est notamment concrétisé en coordination avec les services de la direction de l’environnement et de ceux de la conservation des forêts de la wilaya d’Oran. Les services sus cités mettent les bouchées double pour atteindre les objectifs visés pour notamment protéger les espaces forestiers des incendies et l’environnement des agressions et de la pollution qui peuvent entrainer des désagréments et des incidences qui se répercutent négativement sur les lieux. Dans le même cadre, il a été signalé que les services sus cités s’impliquent pour veiller à traiter les problèmes qui se posent en ces lieux le plutôt possible pour éviter la détérioration des espaces forestiers et des zones humides. Ainsi, toutes les dispositions sont prises pour lutter contre les dégâts en général au niveau de ces lieux. Les services concernés participent également aux différentes et nombreuses actions vertes, à savoir, les campagnes d’arborisation pour notamment multiplier les espaces verts.

Bekhaouda Samira