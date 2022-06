<span style='text-decoration: underline;'>Jeux Méditerranéens d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Un dispositif important mis en place par la Gendarmerie nationale</span>

Afin de garantir un bon déroulement de la 19ème édition des jeux méditerranéens prévue du 25 juin au 6 juillet 2022, la Gendarmerie nationale a élaboré un programme spécial pour sécuriser ce rendez-vous sportif, apprend-t-on hier de ce corps sécuritaire.

En effet, un dispositif spécial est mis en place. Un dispositif qui comprend des moyens importants humains, techniques et matériels, nous a fait savoir hier le commandement de la gendarmerie , en impliquant toutes les unités régionales de la gendarmerie, à savoir les unités territoriales, les sections de sécurité et d’intervention (SSI), qui constituent une force de frappe en matière de lutte contre la criminalité organisée et la criminalité de droit commun, ainsi que lutte contre le trafic de drogue , ainsi que les escadrons de la sécurité routière (ESR), les unités aériennes (hélicoptères) et les brigades cynotechniques. Selon la même source, un certain nombre de mesures de sécurité ont été prises, où des gendarmes seront placés sur le terrain au niveau de toutes les infrastructures sportives qui accueilleront les compétitions, ainsi que sur les lieux d’hébergement pour les participants à cet événement.

Des points de contrôle et d’inspection, ont été établis pour inspecter les véhicules au niveau de l’ensemble du réseau routier et de transport, ainsi qu’aux entrées et sorties d’El Bahia, afin de garantir la sécurité des biens et des personnes et assurer la fluidité de trafic en facilitant la circulation, a-t-on appris hier. Le dispositif contient aussi des patrouilles pédestres et mobiles qui sont mobilisés afin de lutter contre la criminalité de toutes sortes. A signaler aussi que la gendarmerie assurera les escortes vers et depuis les installations sportives dans le but d’assurer la sécurité des participants. Tout ce dispositif est placé afin d’assurer la sécurité et la tranquillité publique pour faire de cette manifestation un succès, rappelle le commandement de la Gendarmerie nationale.

Hiba.B