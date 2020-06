<span style='text-decoration: underline;'>CAC d’el hassi</span>:<br><span style='color:red;'>Un dispositif pour empêcher la propagation du coronavirus</span>

Le Centre anti-cancer d’Oran a mis en place un dispositif pour empêcher la propagation du coronavirus au sein de son service oncologie pédiatrique, après la confirmation de quelques cas positifs parmi son personnel médical et administratif, a affirmé dimanche, le directeur de cet établissement.

Des cas de covid-19 ont été confirmés parmi le personnel médical et administratif du CAC d’Oran, notamment au sein du service d’oncologie pédiatrique, ce qui a poussé sa Direction à effectuer des analyses à ses travailleurs, aux malades et aux garde-malades, a précisé M. Kada Baatouche lors d’une conférence de presse organisée au niveau de la direction de cet hôpital. «Aucun cas positif n’a été enregistré parmi les enfants malades et leurs accompagnateurs», a-t-il affirmé, soulignant que sept (7) employés entre personnels médical et administratif se sont avérés porteurs du virus sur un total 423 malades et employés testés au niveau du CAC. Alors que les cas positifs sont pris en charge au niveau du CHU d’Oran, la direction du CAC a entamé des opérations de désinfection au niveau de ses cinq (5) unités de cet établissement d’oncologie pédiatrique.

«Les malades qui ne nécessitent pas des soins immédiats sont appelés à rentrer chez eux, en attendant la désinfection totale du service», a noté M. Baatouche. Une centaine de résultats d’analyses est par ailleurs attendue dans les jours à venir. Les enfants cancéreux, testés positifs seront transférés vers l’hôpital pédiatrique de Hai El Manzah (Ex Kanastel), qui dispose d’une unité pour la prise en charge des cas d’enfants porteurs de Covid-19, a-t-il fait savoir.