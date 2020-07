<span style='text-decoration: underline;'>Aïd El Adha</span>:<br><span style='color:red;'>Un dispositif pour intervenir sur les réseaux d’assainissement est mis en place</span>

A l’approche de l’Aïd El Adha, l’Office national de l’assainissement (ONA) a mis en place un dispositif spécial dont l’objectif est de lutter contre les problèmes affectant les réseaux d’assainissement et les stations d’épuration, causés par les déchets issus de sacrifice des moutons.

L’ exécution de ce dispositif, les unités opérationnelles de l’ONA astreintes, indique la chargée de la communication à l’ONA, Mme Meriem Ouyahia, à assurer des permanences les jours de l’Aïd El Adha, seront mobilisées avec les moyens humains et matériels nécessaires pour répondre aux besoins d’éventuelles interventions sur les réseaux d’assainissement et les stations d’épuration. « Ces unités opérationnelles assurent également la surveillance et la sécurité de toutes les infrastructures gérées par l’Office », a-t-elle précisé et d’ajouter « ces interventions seront réalisées tout en respectant les mesures barrières, à savoir : Le port du masque de protection et la distanciation sociale ainsi que la désinfection des lieux, afin d’éviter tout risque de contamination ».

Tout en relevant que la fête religieuse d’Aïd El Adha de cette année survient dans un contexte sanitaire sans précédent, lié à la propagation de la pandémie du Covid-19 dans le monde, elle a rappelé également les décisions du gouvernement pour se prémunir contre toute forme de propagation du virus durant la célébration de cette fête religieuse. « Ainsi, pour l’opération de l’abattage du mouton, il est recommandé aux citoyens, d’éviter de recourir à la voie publique pour le sacrifice du mouton, de désinfecter les outils d’abattage et d’éviter de les échanger, de réduire le nombre de participants au processus d’abattage, d’utiliser un masque de protection à toutes les étapes liées au sacrifice », a-t-elle ajouté.

A cette occasion religieuse, l’ONA lance sa campagne de sensibilisation sous le thème « Prenez soin des réseaux d’assainissement» et dont le but est de rappeler aux citoyens que des déchets tels que les cornes, les pattes ou la toison ne peuvent être introduits dans les réseaux d’égouts, ni jetés dans la nature. Mme Ouyahia a expliqué que ces déchets occasionnent l’obstruction des canalisations et parfois-même causent des débordements des eaux usées, dans certains quartiers, et des problèmes au niveau des stations d’épuration pouvant également générer des maladies à transmission hydrique. «Donc, il est demandé de s’abstenir de lever les tampons des regards et d’éviter de jeter les déchets dans les égouts, et ce, en adoptant un geste simple, qui consiste à les mettre dans des sacs afin de permettre leur évacuation par les services concernés», a-t-elle recommandé. L’ONA gère le réseau d’assainissement de 56.210 km à travers 1.148 communes répartis à travers 44 wilayas. Il compte à son actif 154 stations d’épuration et 502 stations de relevage.

Noreddine Oumessaoud