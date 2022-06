<span style='text-decoration: underline;'>Pour le bon déroulement des examens BEM 2022</span>:<br><span style='color:red;'>Un dispositif spécial mis en place par la police d’Oran</span>

Dans le but de garantir le bon déroulement des examens de fin de cycle moyen à savoir le BEM qui auront lieu aujourd’hui, le 6 juin 2022 ,un dispositif sécuritaire exceptionnel a été mis en place par les services de la Sûreté d’Oran, a-t-on appris hier auprès de la cellule de communication de ce corps sécuritaire.

Celui-ci vient dans la continuité des actions menées et veillant en premier lieu au respect des dispositions prises par les pouvoirs publics pour le bon déroulement de ces épreuves. Dans ce registre et afin de sécuriser ces examens, la Sûreté d’Oran a déployé des moyens humains et matériels, a fait savoir la même source, avec la mobilisation de plus de 1.500 policiers tous grades confondus et ce, à travers plus de 85 centres d’examen, dont 35 au niveau du chef lieu d’Oran relevant de la compétence de ce corps sécuritaire. Ce dispositif en uniforme et en civil mobilise des effectifs de plusieurs services dont la voie publique, la police judiciaire et a pour but de sécuriser les candidats aux examens, surveillants et aussi parents d’élèves. Il porte aussi sur la sécurité du transport des copies d’examens, en plus de celles de tous les établissements où se déroulent ces épreuves ainsi que la correction des copies. Signalons que des patrouilles pédestres et motorisées seront effectuées afin de faciliter la fluidité de la circulation tout autour des centres d’examen. La cellule de communication de la sûreté de wilaya a fait savoir aussi que le dispositif porte également sur une coordination entre les équipes opérationnelles sur le terrain et le centre des caméras de surveillance.