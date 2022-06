<span style='text-decoration: underline;'>Jeux méditerranéens et tourisme</span>:<br><span style='color:red;'>Un duo gagnant pour Oran</span>

Oran entame une saison estivale qui a un aspect particulier cette année. Les jeux méditerranéens que s’apprête à organiser, dans les prochains jours la deuxième ville du pays, vont générer des impacts positifs pour toute l’Algérie.

Cet évènement sportif va indéniablement offrir un rayonnement qui dépasse les limites du territoire oranais et s’étend à toute l’Algérie, car il constitue un véritable support de notoriété et un catalyseur de l’image de marque pour le pays. «Il n’est plus question seulement de sport, mais aussi d’opportunité puisque les sportifs et les milliers de ressortissants de différentes nationalités vont constituer de fait des touristes qui viendront découvrir l’Algérie.

Dans les prochains jours, Oran devrait enregistrer une hausse importante de sa fréquentation touristique. L’évènement aura des retombées positives certaines, car il profitera directement aux acteurs du tourisme, notamment aux agences de voyage, aux restaurateurs et à l’hôtellerie en particulier», explique M. Selouane, enseignant en sciences économiques à l’université d’Oran. «L’évènement dépasse le cadre strictement sportif pour toucher le cœur même des activités touristiques et économiques.

Ce grand événement sportif est synonyme de bonne affaire pour la ville hôte qu’est Oran, la région, voire pour le pays tout entier», indique M. Selouane. «Pour Oran, c’est une double opportunité : celle d’accroître son rayonnement culturel et son attractivité sportive dans le même temps. Il est donc intéressant pour notre métropole de ne pas hésiter à s’appuyer sur les ressources que peuvent fournir l’organisation de grands événements sportifs internationaux», estime cet universitaire. «Ces jeux méditerranéens vont inciter les acteurs touristiques à améliorer leur offre et la rehausser aux standards internationaux.

Cette opportunité qui permet de conjuguer plaisir du sport et découverte touristique constitue également un formidable levier pour dynamiser l’économie locale, voire même de tout le pays», poursuit cet universitaire. Les pouvoirs publics ont joué un rôle moteur dans la préparation et l’organisation de cet événement en consentant des investissements colossaux.

Largement financé sur fonds publics, cet événement sportif international aura un impact touristique évidemment valorisé, puisque il attirera un flux inédit de touristes nationaux et internationaux. «L’investissement est coûteux, mais les retombées directes et indirectes sont conséquentes. Ce grand évènement met en lumière la ville d’Oran qui a su l’intégrer dans sa stratégie d’image de marque», souligne M. Selouane.

Pour cet universitaire, «il y a des dynamiques positives dans les relations entre les jeux méditerranéens et l’impact touristique. Les nombreuses synergies entraînent l’apparition d’entreprises dédiées et une véritable économie, définissant les contours d’un marché toujours florissant. Cette dynamique va s’affirmer pour trouver un plein épanouissement.»

Imad. T