<span style='text-decoration: underline;'>ACHÈVEMENT DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT À LA « GRANDE PLAGE » DE BOUSFER</span>:<br><span style='color:red;'>Un effort financier supplémentaire souhaité</span>

Longtemps délaissée, la plage connue sous l’appellation de la « Grande Plage » relevant de la commune de Bousfer située aux abords immédiats de l’autoroute vers les Andalouses, est enfin concernée par une opération d’aménagement d’envergure, digne de ce nom, si l’on se réfère à la qualité du travail et la conception du nouveau site initiées par une entreprise locale de réalisation, pour un budget dérisoire, qui risque de ne pas couvrir la totalité des frais pour l’achèvement des travaux, eu égard aux contraintes au sol, rencontrées lors de leur lancement, comme cela a été soulevé à contre cœur par le chef de projet.

Pour rappel, les travaux consistent en l’aménagement d’un parking auto bordé par une corniche puis de deux accès, l’un sous forme de larges escaliers pour les piétons, l’autre pour les voitures de secours de la protection civile et autres ainsi que d’un mur de soutènement de 03 paliers pour le confortement de la chaussée.

Selon ce dernier, une petite partie du site, risque d’être non concernée par cette opération de confortement due à l’insuffisance de l’enveloppe financière attribuée par l’APC, probablement en raison d’une mauvaise estimation au départ du coût global de l’opération. Le taux d’avancement des travaux étant estimé à plus de 80%, nous apprend-on, il serait judicieux de réviser la situation financière pour l’aboutissement de ce projet, d’une part pour une rentabilité optimale du site, un des plus fréquentés et des plus prisés par les vacanciers et de l’autre pour la sécurisation des lieux, dans la mesure où la partie restante, non concernée par les travaux, se trouve à même l’autoroute.

Selon notre interlocuteur, les deux parties contractantes, que sont l’APC de Bousfer que préside Mme Saddok Nadhera et l’entreprise de réalisation, s’emploient au maximum à redonner à cette plage sa grandeur d’antan tout en insistant sur la qualité des travaux à réaliser.

Karim Bennacef