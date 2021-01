<span style='text-decoration: underline;'>Immigration clandestine</span>:<br><span style='color:red;'>Un énième réseau de passeurs démantelé à Ain El Turck</span>

Malgré tous les efforts déployés par les éléments de la sûreté pour lutter voire stopper le phénomène de l’immigration clandestine, ce dernier ne cesse de prendre de l’ampleur. En effet, une énième tentative vient d’être déjouée par la police d’Oran à Ain El Türck.

L’opération a été chapeautée par les éléments de la section de lutte contre l’émigration clandestine relevant de la brigade criminelle, service de la police judiciaire de la sûreté d’Oran. Selon la cellule de communication de ce corps sécuritaire, deux passeurs âgés de 26 et 29 ont été interpellés en flagrant délit d’embarquement sur un semi-rigide au niveau d’une plage à Ain El Türck.

Les éléments de la police ont agi suite à des informations parvenues à leur service, faisant état de l’existence d’un réseau de passeurs qui organisaient des opérations d’immigration clandestine.

Une enquête a été ouverte et a conduit à l’identification des mis en cause qui ont été placés sous surveillance et ont fini par être arrêtés en flagrant délit. L’arrestation a été soldée par la saisie d’une voiture de marque Citroën qui permet aux membres de ce réseau de transporter leur équipements, un moteur de 115 chevaux et du carburant ont été saisis aussi. Signalons que les mis en cause seront présentés aujourd’hui devant le parquet près le tribunal correctionnel d’Ain El Türck, pour répondre des chefs d’inculpation d’organisation de traversées clandestines par mer en contrepartie de sommes d’argent. L’affaire suit son cours.

Fériel.B