<span style='text-decoration: underline;'>Près de 100 kg de kif et de la cocaïne saisis à l’Est d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Un énième réseau de trafic de drogue démantelé</span>

Près de 100 kg de kif et de la cocaïne saisis à l’Est d’Oran : Un énième réseau de trafic de drogue démantelé

Pour répondre aux chefs d’accusation de commercialisation, stockage et transport de drogue , un réseau composé de six individus a été présenté la fin de semaine devant le procureur de la République près le tribunal correctionnel d’Oran (Fellaoucen), qui a décidé de les mettre tous sous mandat de dépôt.

Il s’agit de la toute récente affaire réalisée par les éléments de la Brigade de recherche et d’investigation « BRI» , relevant de la police judiciaire d’Oran. Une affaire qui s’est soldée par la saisie d’une quantité de kif traité estimée à 94 kg , ainsi que 5,3 g de cocaïne. Une somme d’argent représentant les revenus de la vente de la drogue , estimée à 6 millions de centimes a été saisie aussi. La police de la BRI qui a agi suite à des informations a pu mettre la main sur des véhicules utilisés dans le transport de la marchandise.

Pour rappel, les éléments de la police de la sûreté de daïra de Bir el Djir ont réussi au mois de mars écoulé à démanteler un réseau criminel spécialisé dans le trafic de la drogue dure ( cocaïne), et du kif traité. Rappelons que ce réseau était impliqué dans une affaire de création de maison de débauche, en utilisant des mineures. Par ailleurs, un repris de justice âgé de 37 ans a été interpellé en mars dernier aussi par la police de la sûreté de daïra d’Aïn Turck en possession d’une quantité de près de 5g de drogue dure (cocaïne).

A haï Hai Es-sabah, les éléments de la 22ème sûreté urbaine ont réussi à mettre la main sur une quantité de 30 g de cocaïne de premier choix. Un réseau criminel , activant dans la commercialisation de drogue dure, a été démantelé lors de cette opération. Rappelons aussi qu’une quantité de drogue dure estimée à 190 g de cocaïne de premier choix a été aussi saisie par les mêmes éléments, en fin de février écoulé au niveau du même quartier d’Es- Sabah. Avant cela , une quantité de 47 g de cocaïne a été saisie par les éléments de la BRI, en novembre dernier dans la localité d’Ain Turck où un réseau criminel composé de six individus dont deux étrangers spécialisé dans le trafic de drogue ainsi que l’immigration clandestine a été démantelé aussi.

Fériel.B