<span style='text-decoration: underline;'>Il promettait de l’huile de table à ses victimes</span>:<br><span style='color:red;'>Un escroc arrêté par la police aux HLM</span>

Un individu âgé de 56 ans a été présenté hier devant le procureur de la République près le tribunal correctionnel d’Oran (Fellaoucen), pour répondre aux chefs d’accusation d’escroquerie, blanchiment d’argent, contrebande et détention et commercialisation de stupéfiants.

Il a été placé sous mandat de dépôt. En effet, le mis en cause a été interpellé par les éléments de la police de la 3ème sûreté urbaine, suite à des plaintes déposées par les victimes de son escroquerie. En effet, dans le cadre de la lutte contre la criminalité dans toutes ses formes surtout celle liée à l’atteinte aux biens et aux personnes , le mis en cause a été arrêté par les éléments de la 3ème S.U. suite à la plainte d’un citoyen qui a donné de l’argent a l’escroc qui lui a promis de l’huile.

Il s’est avéré que le mis en cause a profité de la crise de pénurie de la matière pour faire croire à ses victimes qu’il travaillait dans un magasin d’alimentation générale et qu’il peut leur en procurer. Il s’est avéré qu’une des victimes a versé une somme d’argent estimée à près de 15 000 DA. L’escroc a pris la fuite avec l’argent de l’huile versé par ses victimes. L’enquête ouverte à conduit à l’identification et la localisation du mis en cause. Il a été arrêté et placé en garde à vue. L’examen de situation a révélé que l’escroc est recherché par justice dans des affaires liées au blanchiment d’argent, contrebande et détention et commercialisation de stupéfiants. L’affaire suit son cours.

Fériel.B