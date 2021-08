Un été meurtrier

Deux jours d’enfer, de psychose et d’apocalypse ont été vécus par les populations de plusieurs wilayas du pays, notamment celle de Tizi-Ouzou et à un moindre degrés celle de Bejaia. Les incendies qui se sont déclarés dans ces régions du pays ont été impressionnants et surtout meurtriers puisqu’on dénombrait jusqu’à hier 65 morts entre civils et militaires. Un lourd bilan qui a ébranlé tout le pays du nord au sud et de l’est à l’ouest.

Les Algériens à l’intérieur comme à l’extérieur du pays ont vécu dans leur chair cette catastrophe d’une rare violence qui a touché l’une des régions les plus chère de notre territoire. En Kabylie, mais un peu partout dans le pays, un grand élan de mobilisation s’est instantanément mis en marche pour venir en aide aux familles sinistrées, alors que l’Etat a mis tous les moyens en place pour non seulement contenir ces feux de forets, mais aussi porter secours et assistance à ces dizaines de familles disséminées dans les hauteurs de la Kabylie.

En parallèle, une enquête est ouverte par les services compétents pour mettre en lumière les vraies raisons de cette série de départs de feux qui se sont déclarés presque en même temps dans plusieurs régions du pays, et qui sont à coup sur, comme révélé par le ministre de l’Intérieur, des actes criminels, dont les visées sont nourries par la haine et l’obsession de déstabilisation du pays et la division des enfants du même peuple. Des tentatives vouées à l’échec, car les Algériens défendront chèrement leur unité et leur stabilité, et ont encore une fois prouvé la solidité de leur ciment, à travers les actions de solidarité mises en place depuis le début de ces incendies.

L’Algérie et les Algériens vivent un été difficile et meurtrier. Car après une troisième vague de la pandémie très virulente et qui a causé la mort de dizaines de nos concitoyens, voila qu’en ce mois d’août nous assistons à ces incendies qui ont déjà fait plus de 65 morts et causé des pertes matérielles très lourdes.

Mais le peuple algérien, uni et solidaire, saura se relever de ces épreuves, car c’est un peuple qui a forgé et puisé de tout temps, et depuis la glorieuse guerre de libération, sa force et sa puissance dans sa capacité à unir les rangs et à regarder ensemble dans la même direction pour vaincre toutes les difficultés et tous les ennemis.

Par Abdelmadjid Blidi