<span style='text-decoration: underline;'>Arrêté pour escroquerie</span>:<br><span style='color:red;'>Un Faux colonel de l’ANP écroué</span>

Un individu âgé d’une quaran taine d’années a comparu en fin d’après midi de jeudi devant le magistrat instructeur au niveau de la 9ème chambre près le tribunal correctionnel d’Oran «Fellaoucene», pour répondre des chefs d’inculpation d’usurpation d’identité et escroquerie.

A la fin de l’audition, le juge a ordonné de mettre le mis en cause sous mandat de dépôt. Il s’est avéré que l’accusé dans cette affaire s’est présenté à sa victime comme un haut officier de l’ANP. Selon nos sources, les faits de cette affaire remontent à la semaine d’avant, quand le mis en cause s’est présenté à sa victime comme un colonel de l’ANP, sous un prétexte «bidon» , où il lui a demandé un travail pour son frère cadet. La victime qui s’est doutée des déclarations du mis en cause s’est précipitée vers les éléments de la sûreté. Une souricière a été tendue, et le faux «colonel» est tombé dans les filets. Présenté devant le juge d’instruction, le mis en cause a reconnu les faits en déclarant qu’il avait des bonnes intentions, ont révélé nos sources judiciaires, qui ont ajouté que ce n’est pas la seule affaire d’escroquerie, car l’enquête a révélé que l’escroc avait une affaire similaire au niveau d’une autre ville côtière. L’enquête suit son cours.

Fériel.B