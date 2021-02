<span style='text-decoration: underline;'>Un important équipement et médicaments dentaires saisis</span>:<br><span style='color:red;'>Un «faux» dentiste arrêté à Bir El Djir </span>

On aura tout vu à Oran ! après les faux billets, les faux passeports, les faux officiers de l’armée , c’est le tour aux faux médecins maintenant . En effet, un faux dentiste a été arrêté par la brigade criminelle relevant de la police judiciaire de la sûreté d’Oran.

Ce joli coup de filet est le fruit d’une minutieuse enquête des hommes de la section de protection des biens, relevant de la brigade criminelle. Il s’est avéré que le mis en cause âgé de 35 ans se faisait passer pour un dentiste. Il avait ouvert un cabinet dentaire à Bir El djir , sans autorisation et sans diplôme surtout . Les policiers enquêteurs ont fermé la «fameuse» clinique dentaire et ont procédé à l’enquête, ouverte suite à des informations parvenues à leur service et faisant état de l’existence d’un faux dentiste qui exerce illégalement depuis quelques temps.

Il s’est avéré qu’il prescrivait des ordonnances, procédait à des extractions de dents et même à des chirurgies dentaires. Munis d’un mandat de perquisition, délivré par monsieur le Procureur près le tribunal de Fellaoucen, les éléments de la police se son rendu sur les lieux , accompagnés d’un docteur en chirurgie dentaire et membre du conseil de l’ordre des dentistes de la région ouest qui a confirmé que le mis en cause ne figure pas sur la liste des dentistes d’Oran.

La perquisition de la cette clinique dentaire clandestine a été soldée par la saisie d’une somme d’argent estimée à 42 millions de centimes, qui représente des soins prodigués aux patients , un important matériel médical dentaire a été saisis ainsi que des médicaments, injectons et produits d’anesthésie et dossiers malades , comme on a pu constaté nous même hier lors d’un point de presse organisé au niveau du siège de la sureté de wilaya d’Oran.

Le mis en cause a été conduit au parquet juste après pour comparaître devant monsieur le Procureur de la république pour répondre au chefs d’inculpation mise en danger de la santé d’autrui, violation des obligations de sécurité et exercice illégale d’une profession légalement réglementée.

Il a été placé sous mandat de dépôt par le juge d’instruction, en attendant son procès. il est important de signaler que ce n’est pas la première affaire de ce genre d’usurpation de fonction liée à la profession médicale traité par la police d’Oran , car un «faux» médecin a été interpellé l’année passée à hai El Louz «ex-Les amandiers», apprend-t-on hier des services de la police d’Oran.

Fériel.B