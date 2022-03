<span style='text-decoration: underline;'>Forum algéro-américain sur l’économie verte</span>:<br><span style='color:red;'>Un formidable gisement de partenariat</span>

Ce Forum constitue une opportunité pour encourager les opérateurs algériens et américains à nouer des partenariats bénéfiques dans le domaine de l’économie circulaire notamment dans la valorisation des déchets.

L’implication de la communauté économique américaine en Algérie est en passe de devenir une réalité. On n’en est pas encore aux investissements directs, mais les premiers contacts entre les opérateurs économiques algériens et américains donnent des signaux positifs sur une probable complémentarité sur le terrain. Ainsi, après une grande tournée dans de nombreuses régions d’Algérie d’opérateurs US spécialisés dans l’agriculture, l’intérêt était porté, hier, au Centre international des conférences sur l’économie verte. Un sujet auquel a été dédié un Forum algéro-américain. Première du genre, cette prise de contact a fait ressortir l’existence d’importantes opportunités en matière de partenariat entre les opérateurs des deux pays.

La ministre de l’Environnement, Samia Moualfi, a mis en exergue le fait que l’économie circulaire constitue un «axe principal» de la nouvelle vision économique du pays.

De son côté, le ministre de la Transition énergétique et des énergies renouvelables, Benattou Ziane a affirmé que ce Forum constitue «une opportunité pour encourager les opérateurs algériens et américains à nouer des partenariats bénéfiques dans le domaine de l’économie circulaire notamment dans la valorisation des déchets».

Présent à cet évènement, le Coordinateur des Nations Unies en Algérie a mis en avant l’importance de la question environnementale dans le développement durable d’où la nécessité d’intensifier les investissements dans le domaine de l’économie verte.

Côté américain, on retiendra les interventions de l’ambassadrice des Etats-Unis en Algérie, Elizabeth Moore Aubin et du président du Conseil d’affaires algéro-américain, Smail Chikhoune. Les deux personnalités, dont la seconde connaît parfaitement l’Algérie pour y avoir conduit de nombreuses missions économiques américaines, ont souligné l’objectif recherché à travers cette rencontre, qui est d’encourager la création de startups dans le tri et la valorisation des déchets. M. Chikhoune a insisté sur l’importance d’échange d’expertise entre les opérateurs des deux pays dans le domaine de l’économie verte et circulaire.

Dans le même sillage, les présidents des organisations patronales ont souligné lors de leurs interventions la nécessité de soutenir les projets de valorisation des déchets et de production d’énergie sur la base des sources naturelles.

Côté opérateurs algériens, le président de la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC), Sami Agli, a affirmé que son organisation encourage l’investissement dans le domaine de l’économie verte pour assurer un «meilleure avenir» à l’environnement, tandis que le président du Conseil de renouveau économique algérien (CREA), Kamel Moula, a évoqué la transition énergétique et l’économie verte, qui exige, selon lui, «la mobilisation de tous et l’implication des PME et des startups dans ces domaines créateurs de richesse et d’emploi». Quant à la présidente de la Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA), Saida Neghza, elle a rappelé les «énormes opportunités d’investissements rentables» que recèle le secteur du recyclage en Algérie.

Le 1er Forum algéro-américain sur l’économie verte, qui se poursuivra jusqu’au 24 mars courant, a vu la participation d’experts, d’entreprises et d’opérateurs économiques des deux pays qui débattront trois principaux axes environnementaux : le recyclage des déchets, les énergies renouvelables, l’infrastructure résiliente et l’agriculture écologique.

