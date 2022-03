<span style='text-decoration: underline;'>Célébration de la fête de la victoire</span>:<br><span style='color:red;'>Un grand rassemblement festif prévu à Sidi Bel-Abbès</span>

Un grand rassemblement festif sera organisé jeudi à Sidi Bel-Abbès avec la participation de 350 élèves et d’adhérents à des associations, dans le cadre des festivités du 60e anniversaire de la fête de la victoire célébré le 19 mars, a-t-on appris auprès du musée régional du Moudjahid, initiateur de l’évènement.

Le directeur du musée, Abbès Kouider, a indiqué que cette manifestation reproduira la liesse historique de la victoire du peuple algérien contre l’occupant français après une lutte héroïque pour l’indépendance du pays. Des groupes d’élèves portant le drapeau national et des pancartes sur lesquels sont écrits les noms de chefs historiques de la glorieuse Révolution armée qui ont déclenché la Guerre de libération nationale et les photos de chouhada, ainsi qu’une fanfare de cuivre en tenues traditionnelles et en tenues sportives frappées aux couleurs nationales.

Une marche symbolique en direction du cimetière des martyrs de la guerre de libération nationale est également prévue au programme de célébration de la fête de la victoire dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès, de même qu’une campagne de reboisement et des représentations théâtrales, de chant et d’opérettes au niveau du musée du Moudjahid.

En outre, une conférence historique sur la fête de la victoire sera organisée en collaboration avec le Forum des cadres pour la promotion des jeunes, de même que des concours sur des thématiques en rapport avec cette fête. Les festivités célébrant le 60e anniversaire de la fête de la victoire sont organisées en collaboration avec la direction des moudjahidine, des écoles primaires, les œuvres universitaires, la bibliothèque principale de lecture publique «Mohamed Kebbati» et l’Association des jeunes volontaires.