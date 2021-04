<span style='text-decoration: underline;'> Nedjma Chteibo –Kheladi Bouziane</span>:<br><span style='color:red;'>Un grand sportif dévoué au handball</span>

Le faubourg de l’Etoile Nedjma plus connu sous le nom de Chteibo, est une localité synonyme d’activité économique et localement dépendante de l’APC de Sidi Chami.

La population dans le domaine sportif a quintuplé ces dernières années, les différentes catégories dans le sport roi qu’est le football rafle la mise dans les divisions inférieures. Chteibo possède actuellement un grand stade de football pour ne point dire de proximité. En 2014, surgira un grand sportif du nom de Kheladi Bouziane qui à ses débuts rentra dans le vif du sujet en côtoyant la balle ronde avant de bifurquer vers la balle au panier tout en faisant un dernier crochet vers le jeu à onze. Etant employé à la Sonatrach- Arzew, il fit bonne entente avec un certain Bilakkdar en endossant la casaque du prestigieux club du NAR Oran (1970), lors de la réforme sportive , le NAR Oran fut absorbé par le NAR Arzew avec en prime comme coéquipier feu Soudani .

Après cette belle escapade avec le team du club pétrolier , puis ce fut la reconversion vers le handball avec les écoles de formation dont il dirigea certaines à l’instar de Bastié et de Delmonte puis prendra les rênes également de la FASSU au temps « où le sport scolaire était le vivier de l’élite en 73,74,75 » dit-il, « Nous avons fait du bon travail en scolaire, il y eut beaucoup de jeunes qui ont percé dans de grands clubs de basket et de handball. En handball, j’ai débuté à Amel Castors. J’ai été formateur à l’école de formation technique SNTF en plus de l’équipe de handball du Rail, puis en 2004 nous avons crée le Club Sportif Amateur handball de Nedjma avec des équipes en benjamins, minimes et juniors. En 2014, nous avons pu accéder avec l’équipe juniors en championnat régional seniors et on s’est maintenus honorablement dans cette division, j’ai fait des démarches auprès des responsables de l’APC de Sidi Chami , pour nous léguer une surface de terrain pouvant accueillir un terrain de handball , à l’occasion je remercie les élus de l’APC de Sidi Chami et le DJS d’Oran pour l’aide adéquate dont nous avons bénéficié, notre école reçoit beaucoup de jeunes de ce quartier , ce qui va faire progresser ces derniers ».

« En attendant la construction de salles de sports pour que la commune de Sidi Chami puisse avoir plusieurs clubs de handball qui peuvent évoluer dans des compétitions régionales car il faut ajouter que l’APC n’a pas de salles spécifiques pour le handball et on doit se déplacer soit à Oran, soit à Es Senia pour jouer, nous souhaitons que les responsables de l’APC de Sidi Chami et de la DJS d’Oran remédient à la création de nouvelles salles afin de résoudre le problème de déplacements de ces équipes qui peuvent donner plus ». Monsieur Kheladi Bouziane ne veut point rester les bras croisés et c’est grâce à ses efforts et sa présence constante au stade de handball de Nedjma qui, il faut le préciser, est un bijoux et qui jouit de toutes les commodités d’un grand stade (vestiaire, douches, salle de musculation, salle de réunion, bureau et petit jardin de relaxe). Monsieur Bouziane, un éducateur, formateur et sportif ne semble rien laisser au hasard avec l’expérience acquise durant sa carrière sportive qui lui a permis d’avoir des démarches positives auprès des jeunes et des responsables.

C’est un guide sportif exemplaire qui se donne beaucoup pour offrir aux jeunes de son école et de son jeune club, tous les moyens possibles pour se maintenir agréablement dans ce domaine, il a également choisit son entourage tous dévoués à cette discipline .

Lahouadj Mohamed –Attaoui Mohamed –Kheladi Sofiane et Feras Mohamed avec comme staff technique, Monsieur Kheladi a eu beaucoup de résultats honorables en coupe de wilaya (minimes), 3éme place du championnat en seniors en 2012/13. Ses équipes juniors et seniors donnent pleine satisfaction avec à la clé déjà 3 joueurs qui ont été sélectionnés au niveau régional, dans cette discipline de quatorze clubs (championnat régional). Monsieur Kheladi, un vrai dirigeant doublé d’éducateur ne laisse rien au hasard et pour satisfaire ses jeunes joueurs souhaite la construction de salles dans les communes d’Oran.

Adda