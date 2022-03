<span style='text-decoration: underline;'>Démantèlement des kiosques et des constructions illicites aux Andalouses</span>:<br><span style='color:red;'>Un gros chantier attend l’APC d’El Ançor</span>

Face aux échéances sportives internationales que sont les Jeux Méditerranéens qu’organisera, dans moins de 100 jours, la ville d’Oran, la commune d’El Ançor se retrouve au front avec un gros chantier sur les bras.

A savoir, celui de rétablir un tant soit peu l’harmonie esthétique de la station balnéaire des Andalouses , dont le complexe touristique est réquisitionné pour accueillir quelques sportifs et membres des délégations étrangères et où se dérouleront les compétitions de la voile dans le cadre de ces jeux.



Comme cité brièvement lors d’un précédent entretien avec le vice-président de l’APC de cette commune, les premières opérations de nettoiement des alentours du site de la plage des Andalouses ont été sommairement lancées, en attendant d’entreprendre les opérations de grande envergure qui consisteraient, selon cet élu local, à démanteler les kiosques se trouvant le long de l’esplanade ainsi que les habitations hétéroclites existant sur la façade latérale du parking jouxtant le complexe touristique ainsi que celle de l’embellissement et du perfectionnement de l’éclairage public.

Toutefois, si l’opération de démantèlement des kiosques semble plus ou moins, abordable pour l’APC d’El Ançor qui jouit du soutien total des pouvoirs publics, celle des habitations illicites qui offrent, il faut le reconnaître, un paysage des plus déshonorants pour une station balnéaire d’un tel prestige, serait un peu plus complexe.

Ceci dans le sens où, ces habitations, dont le grand nombre est caché à la vue et qui forment tout un îlot derrière la façade latérale, y sont réalisées sur ce site depuis plus d’une décennie et qu’il avait toujours été délicat et compliqué aux précédentes assemblées d’El Ançor de les déloger. Avisés de la situation de ces dizaines de familles qui occupent cet îlot, et qui ne peuvent être évacuées sur un simple clic car il va devoir les reloger, les élus locaux d’El Ançor vont devoir redoubler d’ingéniosité pour remettre de l‘ordre dans ce fatras sans provoquer leur courroux et ce, en attendant de statuer sur leur cas, une fois les jeux terminés.



L’heure étant, à seulement quelques encablures du coup d’envoi de ces jeux, à l’achèvement des opérations d’aménagement inscrites dans le cadre des préparatifs pour l’accueil de l’événement sportif, il est somme toute logique de ne pas s’encombrer avec des contentieux.

Rappelons à toute fin utile qu’une enveloppe d’un milliard 200 millions de centimes avait été débloquée par la wilaya d’Oran pour entamer les opérations de nettoiement, lesquelles seront suivies d’autres opérations d’embellissement et d’agencement afin d’offrir aux visiteurs une image digne de ce que représente réellement ce site touristique de haute valeur.

Karim Bennacef