<span style='text-decoration: underline;'>Team Havana – Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Un hymne à la beauté du corps pour contrer les fléaux sociaux</span>

Le club Team Havana ( Oran ) a été crée en 2019 sous la baguette de Boumaiza Mohamed El Amine qui il faut le dire est l ‘ entraineur et par là même responsable du club , un mérite d ‘ autant plus grand sachant que ce club est spécialisé dans les domaines du Body Building , du Mens- Physique ( symétrie du corps ) , du Body Classique et du Classique Physique , en somme un hymne à la beauté du corps qui il faut le dire à ses adeptes qui ont marqué ce sport fort prisé par les amateurs du muscle .

Rappelons que Monsieur Boumaiza s’est imprégné à 12 ans en choisissant la lutte afin de connaitre les rudiments des sports de combat et surtout etre au diapason de sa forme , il avait choisi le club l ‘ IRBO – Nord qui excellait aussi dans d’ autres sports et avait à l ‘ époque le vent en poupe par le nombre d ‘ adhérant et surtout de résultats .Mohamed El – Amine prendra la première place plusieurs fois lors des différents du ‘’ Régional de lutte ‘’ .En National , il s’ illustra aussi en se classant à la 1ére place avec ensuite une 2éme place méritoire tout en ajoutant qu’ il fut classé 4 éme en deux fois .Apres cela , il s’ orientera vers le Body Building qu’ il choisira en apprenant les rudiment de ce sport pour devenir un coach des plus attitré pour son nouveau team , son club a déjà pris les devants afin que l ‘ obésité soit combattue par l ‘ entremise des divers sports qui sont inscrits dans les tablettes du club , ce dernier a en son sein une soixantaine d‘athlètes entre garçons et filles ( benjamins , cadets , juniors , séniors et même des vétérans ) .En ce qui concerne le championnat Régional de Body Building qui a eu lieu à Bougaa ( Sétif ) et ce pour une première participation , les résultats du Team Havana furent grandioses et ce en Mens – Physique avec la catégorie + 1,82 M. Kalla Ghoulem Allah prendra la première place avec une 2éme place qui sera l ‘ apanage de Attia Omar .



Dans l ‘ autre catégorie en 1, 70 M. Bilili Houssam Eddine se classera en 2éme place confirmant la stature du Team Havana qui a su marquer la compétition pour son baptême du feu .

Ce team récidivera pour le championnat d ‘ Algérie de Body Building qui s’ est déroulé à Batna en catégorie Mens-Physique + 1 ,82 M.( juniors ) Kalla Ghoulem Allah prendra la 1ére place , ce même athlète se distinguera aussi en Séniors en accaparant la 2éme place . M.Boumaiza lance un appel à tous ceux qui sont en embonpoint et veulent combattre l ‘ obésité , veut les prendre en charge pour des entrainements et ce à titre gratuit , pour ce faire , ils peuvent rentrer en contact avec lui par le biais de l ‘ adresse suivante : Face book :Amine Havana .Il dira en sus : <<Je pense sincèrement une aide financière régie par les autorités sociales afin de structurer mon club , je bataille pour éloigner les jeunes de l ‘ oisiveté et autres fléaux sociaux comme la drogue , mon vœux le plus cher je veux placer mes athlètes pour disputer les futurs championnats mondiaux ‘’ Monsieur Olympia ‘’ , pour terminer , je remercie mon prof de nutrition Jonathan ( Ukraine ) pour m’avoir inculqué les rudiments d ‘ une alimentation saine qui peux à elle seule vous garantir tous les aspects liés à la santé et aux sports >> .

Espérons que les autorités locales et sportives seront attentives à l ‘ appel de M.Boumaiza afin de faire profiter par ricocher toute la jeunesse de son quartier et cela par l ‘ entremise d ‘ un épanouissement des plus fructifiant, ne dit – on pas ‘’qu’un esprit sain dans un corps saint ’’ , une maxime qui a su rendre ses lettres de noblesse à tous les fanas et amoureux du sport .

A .Remas