<span style='text-decoration: underline;'>Aïn Temouchent</span>:<br><span style='color:red;'>Un incendie détruit plus de 20 has de récoltes agricoles</span>

Aïn Temouchent : Un incendie détruit plus de 20 has de récoltes agricoles

Un incendie déclaré dans une exploitation agricole d’Aïn Témouchent a détruit une superficie de 23 hectares de récoltes de céréales et une autre de fourrages, a-t-on appris, dimanche, auprès de la direction de wilaya de la Protection civile.

Les agents de la Protection civile sont intervenus, samedi, pour circonscrire un incendie déclaré au niveau d’une exploitation agricole située dans la commune de Hammam Bouhadjar où 20 hectares (ha) de blé et trois (3) ha d’orge ont été détruits. L’incendie a touché également deux (2) ha de la superficie récoltée. L’intervention des éléments de la Protection civile a permis de sauver des flammes 50 ha de récoltes de blé et orge et 200 bottes de foin. Les services de la Protection civile ont effectué huit (8) interventions le week-end dernier pour maîtriser des incendies déclarés ayant touché les récoltes agricoles à travers le territoire de la wilaya d’Aïn Temouchent.