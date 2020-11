<span style='text-decoration: underline;'>Aïn-Temouchent</span>:<br><span style='color:red;'>Un incendie ravage 7,5 hectares à la forêt de Sassel</span>

Une superficie estimée à 7,5 hectares a été ravagée par un incendie qui s’est déclaré, jeudi à la forêt de Sassel, dans la wilaya d’Aïn-Temouchent, a indiqué, vendredi, à l’APS le directeur de wilaya de la Protection civile, le commandant Mourad Bensalem.

Aucune perte humaine n’a été déplorée dans cet incendie, qui a été éteint vendredi vers 00h30 par les éléments de la Protection civile, ce qui a permis de sauver 7.000 hectares de patrimoine forestier situé sur la même bande forestière, indique la même source. L’opération d’extinction des flammes à la forêt de Sassel, sise dans la commune de M’saïd a duré environ 11 heures, par la mise en place d’un plan d’intervention spécial, vue la difficulté rencontrée par les unités des sapeurs pompiers pour pénétrer au fond de la forêt, en raison des reliefs de cet endroit, nécessitant, parfois, l’ouverture de pistes pour faciliter l’entrée des engins d’extinction, selon le commandant Bensalem.

Quelque 80 éléments de la Protection civile de la wilaya d’Aïn-Temouchent et 25 camions d’extinction, en plus de deux colonnes mobiles de lutte contre les incendies de forêts d’Oran et de Sidi Bel-Abbes, ont été mobilisés, indique la même source, ajoutant que les colonnes des deux wilayas ont fourni 20 agents et 7 camions d’extinction chacune. Dans le même cadre, les services de la Gendarmerie nationale de la wilaya d’Aïn-Temouchent ont arrêté 4 personnes suspectées d’avoir allumé le feu à la forêt de Sassel, indique une source de ce corps de sécurité.