<span style='text-decoration: underline;'>Tissemsilt</span>:<br><span style='color:red;'>Un incendie ravage plus de 50 hectares de blé dur</span>

Un incendie qui s’est déclenché vendredi dans le douar dit «Houayet», commune de Tissemsilt, a détruit plus de 50 hectares de blé dure, ont indiqué des services de la Protection civile.

Survenu vers 12h dans une exploitation agricole privée située dans la commune de Tissemsilt à proximité de la RN 14 sur le tronçon liant Tissemsilt et Tiaret, le feu a ravagé plus de 50 h de blé dure, précise la même source à l’APS. L’intervention des agents de la Protection civile a permis de circonscrire le feu et sauver les habitats ruraux limitrophes. Pour y parvenir, ont été mobilisés 55 agents d’intervention de différentes unités secondaires de la Protection civile, avec l’utilisation de trois camion-citerne et une ambulance. Les services de la Gendarmerie nationale ont diligenté une enquête pour déterminer les circonstances du déclenchement de cet incendie.