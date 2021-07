<span style='text-decoration: underline;'>Sonelgaz</span>:<br><span style='color:red;'>Un incident majeur enregistré au niveau d’un transformateur à Khemis Meliana, aucun blessé n’est à déplorer</span>

Un incident majeur a été enregistré, lundi soir, au niveau d’un transformateur électrique à Khemis Meliana (wilaya de Aind Defla), sans faire de blessés, a indiqué mardi le groupe Sonelgaz dans un communiqué.

«Le Gestionnaire du réseau de transport de l’electricité (GRTE), filiale de Sonelgaz, a enregistré, hier lundi 12 juillet 2021 à 20h50mn, un incident majeur au niveau d’un transformateur 220/60kV du poste 220/60/30kV de Khemis Meliana», précise la même source. Cet incident a eu des répercussions sur l’alimentation en électricité d’une partie de la wilaya de Ain Defla, soit les communes de Ben Allal, Sidi Lakhdar, Meliane, Ain Tourki, Ain Benian, Hammam Righa, Boumedfaa, Hocinia, Khemis, Bir Ouled Khelifa, Oued Djemmaa, Zine Mechiakh, Djendel, Oued Chorfa et Birbouche. Sonelgaz note, sur ce point, que «le plan de protection du GRTE a bien fonctionné et a permis de restreindre l’impact de cet incident et d’éviter des coupures plus profondes». Cet incident a été également à l’origine d’un feu «important» qui a été «maîtrisé rapidement» grâce à l’intervention conjuguée des équipes du GRTE et de la Protection civile. «Aucun blessé n’est à déplorer «, souligne la même source. Pour le rétablissement rapide de la situation, le GRTE a «immédiatement» mobilisé plusieurs équipes d’intervention: «leur intervention a permis une reprise partielle de l’alimentation de la clientèle à partir de 22h04mn à travers la mise en oeuvre d’un schéma de secours», a noté Sonelgaz soulignant qu’»à 00h40mn, l’ensemble de la clientèle a été totalement alimentée et les travaux de remplacement des équipements endommagés engagés afin de rétablir le schéma normale d’alimentation». «Les équipes sont à pied d’oeuvre pour mener les investigations complémentaires afin de déterminer les causes exactes de cet incident et de mettre en place les éventuelles actions correctives», affirme la même source.