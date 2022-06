<span style='text-decoration: underline;'>Adrar</span>:<br><span style='color:red;'>Un individu condamné à deux ans de prison ferme pour diffusion de réponses du Baccalauréat</span>

Le tribunal d’Adrar a condamné mardi à deux ans de prison ferme assortis d’une amende de 200.000 DA, le dénommé (S.F) pour diffusion de réponses du Baccalauréat, a-t-on appris de la même juridiction.

Des comptes électroniques sur les réseaux sociaux ont été interceptés et localisés après la publication des réponses des épreuves du Bac Session juin 2022, notamment des matières d’Anglais de la filière Lettres et philosophie et des Mathématiques de la filière Sciences expérimentales. Les mis en cause sont les dénommés (S.F) et (M.A.F). Dans la même affaire, le dénommé (M.A.F) a été poursuivi pour le même délit. Après sa comparution immédiate, l’audience a été reportée à la demande de l’accusé pour préparer sa défense. Il a été placé en détention provisoire.