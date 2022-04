Un larbinisme affiché au grand jour

Le Maroc ne s’en cache même plus, et assume apparemment pleinement son appui et son larbinisme envers l’entité sioniste pour faire trainer et même bloquer les résolutions devant le sanctionner. Ce qui se passe autour du Comité El-Qods en est une autre preuve irréfutable du jeu malsain qu’est en train de jouer le régime du Makhzen.

Le Maroc qui freine des deux pieds tout ce qui pourrait ne pas convenir à son nouveau allié sioniste veut et travaille pour entraver toutes les initiatives sincères des pays musulmans et des pays de l’organisation des Non alignés pour défendre les droits du peuple palestinien soumis depuis plusieurs semaines à des agressions et dépassements israéliens sans interruption et d’une sauvagerie sans égal dans les alentours et à l’intérieur de la mosquée d’Al Aqsa.

Le Maroc a clairement fait son choix, et ne cache plus le fait de tout faire pour défendre son allié sioniste au détriment des Palestiniens. Sa dernière honteuse sortie, de refuser une réunion du Comité El-Qods que préside le roi Mohammed VI, demandée par l’Algérie pour prendre une position claire et assumer ses responsabilités face aux agressions et violations inacceptables des sionistes à l’encontre des Palestiniens, coule dans le sens de ce long fleuve de lâchetés et de trahisons.

En réalité le Maroc ne pense plus qu’à ses intérêts qui aujourd’hui sont intimement liés à sa proximité avec le colonisateur sioniste, et il ne veut clairement pas s’encombrer avec les souffrances et les malheurs des Palestiniens. Le choix du Makhzen est ainsi fait, et la présidence du Comité El-Qods ne lui sert qu’à donner l’illusion d’un titre qu’il utilise pour tromper le peuple marocain, mais aussi et surtout pour bloquer toute initiative ou décision pouvant mettre à mal, aux Nations-Unies ou ailleurs, son nouveau maître israélien.

Il n’y a en réalité plus rien à espérer d’un régime qui s’est vendu corps et âme aux ennemis de la nation arabe et qui, non seulement a trahi la cause palestinienne, mais travaille à l’affaiblir dans le cadre d’un plan qui semble prendre sa ressource depuis un long moment déjà, et qui a connu des développements encore plus graves avec la signature des accords d’Abraham qui ont placé le Makhzen comme le piller de la trahison arabe envers tout ce qui est sacré pour notre nation, à commencer par la cause juste du peuple palestinien frère.

Par Abdelmadjid Blidi