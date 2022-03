<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1 algérienne</span>:<br><span style='color:red;'>Un match à huis clos pour le CS Constantine</span>

La Commission de discipline de la Ligue nationale du football professionnel (CD/LFP) a infligé un match à huis clos, au CS Constantine, «pour une troisième infraction à l’interdiction de jet de projectiles», lors de la défaite à domicile contre le CR Belouizdad (2-1), survenue jeudi, en match décalé de la 19e journée de Ligue 1.

« Suite à l’examen des pièces versées au dossier et aux rapports des officiels de la rencontre, la sanction du CS Constantine est rehaussée d’une amende de 200.000 DA», a ajouté la CD. De son côté, le joueur du CSC, Zakarya Kemoukh qui a été exclu lors dudit match pour cumul de cartons jaunes, a écopé d’un l match de suspension ferme. LD’autres sanctions ont été prononcées par la CD de la LFP, au cours de sa dernière session, dont une grande majorité pour contestation de décision, comme ce fut le cas pour les joueurs Abdelhak Mouaici (HB Chelghoum-Laïd), Yacine Deghmani (RC Arbaâ) et Belgherbi Abdelwahid (WA Tlemcen).

« Tous ces joueurs ont écopé d’un match de suspension ferme, ainsi que d’une amende de 30.000 DA», a-t-on encore appris de même source. Chez la catégorie «Réserves», c’est le joueur du Paradou AC, Chaouki Benleguemari qui a écopé de la sanction la plus lourde, puisqu’il a pris trois matchs de suspension, dont un avec sursis, pour voie de fait envers adversaire.

La sanction de Benleguemari a été rehaussée par une amende de 30.000 DA, a-t-on encore détaillé de même source.

La Commission de discipline a conclu en rappelant aux clubs que le règlement leur donne le droit de faire appel de ces décisions devant la Commission de Recours de la FAF. A condition que cela se fasse dans les délais.