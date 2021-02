<span style='text-decoration: underline;'>Sélection algérienne</span>:<br><span style='color:red;'>Un match contre une «sélection mondiale» à programmer prochainement</span>

Un match contre une «sélection mondiale» à programmer prochainement La Fédération algérienne de football (FAF) envisagera, dans un avenir proche, de programmer un match amical contre «une grande sélection mondiale» au nouveau stade d’Oran dont les travaux touchent à leur fin, a indiqué lundi à Oran son président, Kheïreddine Zetchi.

«Je suis vraiment ébahi par cette très belle infrastructure aux normes internationales et dans laquelle on fera en sorte de programmer une rencontre amicale face à une grande sélection mondiale, une occasion aussi pour lancer la campagne de promotion des Jeux méditerranéens (JM) qui auront lieu à Oran en 2022», a déclaré le patron de la FAF à la presse en marge de sa visite, en compagnie du sélectionneur Djamel Belmadi, au stade de 40.000 places. Kheïreddine Zetchi, dont il s’agit de sa première visite au nouveau stade d’Oran qui devrait être réceptionné le 31 mars prochain, a profité de l’occasion pour rassurer le directeur général du Comité d’organisation des JM, Salim Iles, quant à son soutien total. «La FAF, l’équipe nationale et tous ses joueurs sont mobilisés pour participer à la campagne de promotion des JM afin que cet évènement que va abriter notre pays soit une parfaite réussite», a ajouté M.Zetchi, dont le mandat olympique expirera en mars prochain. Pour sa part, l’entraineur national, Djamel Belmadi, s’est dit «très satisfait» de la qualité de la pelouse du stade, ainsi que ses équipements, appelant au passage à «préserver ce précieux acquis pour le football algérien en particulier et le sport national en général».