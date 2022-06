<span style='text-decoration: underline;'>Nouveau complexe sportif d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Un mégaprojet pour la métropole méditerranéenne</span>

Situé dans la localité de Belgaïd, relevant de la commune de Bir El Djir (Est d’Oran), le nouveau complexe olympique d’Oran, d’une superficie de 105 hectares, comporte plusieurs équipements sportifs dont un stade de football qui constitue la structure principale du site.

Le stade d’une capacité de 40.143 places est revêtu en gazon hybride (pelouse naturelle renforcée de fibres synthétiques), une technologie Air-Fibre qui permet de renforcer la tenue et la résistance du gazon. Répondant aux normes internationales, il sera en mesure d’accueillir des compétitions nationales et internationales de très haut niveau. Il est également doté d’une piste d’athlétisme moderne, fabriquée en Suisse et homologuée par la Fédération internationale de la discipline.

En plus du stade de football, nombre d’installations sportives modernes sont réalisées: Un stade d’athlétisme de 4.200 places, une salle omnisports d’une capacité de 6. 000 places extensibles à 7.000, trois bassins en inox (une première en Afrique) dont deux olympiques et un troisième semi-olympique, ainsi qu’un centre de formation pédagogique d’une capacité de 150 places. Le complexe sera également doté de deux terrains de réplique supplémentaires. Une pépinière pour gazon en rouleau, une première dans le continent, est en cours de réalisation. Elle permet de reprendre la pelouse en une semaine avec la technique de déplacage et replacage du gazon.

Le complexe sportif en question est doté d’un système de surveillance par caméra et des portiques électroniques. Le délai d’évacuation du public est de sept minutes. Le stade d’Oran est desservi par la RN 11, entre les localités de Sidi El-Bachir et de Belgaïd, dans la daïra de Bir El Djir, par la gare d’Oran et par l’aéroport international d’Oran Ahmed Benbella.