Un mercredi dramatique

Les feux de forêt qui se sont déclarés dans plusieurs wilayas de l’est du pays ont été d’une rare violence et ont malheureusement fait plusieurs victimes. Des sources officielles parlent d’une trentaine de morts ( 37 au dernier décompte et 187 blessés), notamment dans les wilayas d’El Tarf et de Souk Ahras qui ont été les plus touchées.

Un mercredi noir donc a été vécu par la population de ces régions à cause de ces feux qui ont touché les zones d’habitation dûs à des vents très forts qui ont grandement compliqué la situation. Pourtant partout où il y eut des départs de feu, notamment à l’ est du pays, d’importants moyens ont été mobilisés. Ainsi, la protection civile a parlé de 1700 pompiers et 280 camions anti-incendie dépêchés à El Tarf (50 camions, 700 pompiers et 5 colonnes mobiles), Jijel (40 camions et 200 pompiers), Bejaïa (40 camions et 200 pompiers), Skikda (40 camions et 300 pompiers), Sétif (20 camions et 200 pompiers), Souk Ahras (30 camions, 200 pompiers et 5 colonnes mobiles), Guelma (20 camions et 100 pompiers), Tizi Ouzou (20 camions et 100 pompiers) et Tipaza (20 camions et 150 pompiers ).

A cela, il faut aussi ajouter l’importante contribution de l’ ANP où le commandement de l’Armée nationale populaire a mobilisé des hélicoptères relevant des forces aériennes en vue de participer aux opérations d’extinction des feux déclarés dans les wilayas relevant du territoire de compétence de la 5e région militaire (RM) notamment dans certaines régions inaccessibles en raison de leur nature géographique.

Mais dans le cas précis de ce qui s’est passé à El Tarf, c’est le manque de vigilance, entre autres, qui a été derrière le nombre élevé des victimes, notamment dans certains endroits où on n’a pas eu le réflexe et la présence d’esprit d’évacuer les lieux. Car à entendre certains témoignages des blessés visités par le Premier ministre, les présents voyaient le feu au loin et se croyaient à l’abri, avant que subitement les vents ne changent totalement la donne et que les gens ne se retrouvent pris au piège des feux.

Les enquêtes à venir révéleront les défaillances ( si défaillances il y eut) et les raisons ( naturelles et criminelles) qui sont derrière les feux de forêt et ce nombre élevé de victimes. Mais l’urgence aujourd’hui est au soutien et à la solidarité avec nos frères et soeurs sinistrés dans ces wilayas qui ont besoin de médicaments d’urgence et d’aides de toutes sortes en ces moments difficiles et en cette épreuve douloureuse pour tout le peuple algérien.

Par Abdelmadjid Blidi