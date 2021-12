<span style='text-decoration: underline;'>Selon un sondage en ligne réalisé entre le 3 novembre et le 3 décembre </span>:<br><span style='color:red;'>Un Mondial tous les 4 ans et la CAN tous les 2 ans plébiscités</span>

Les Internautes de RFI sont très majoritairement favorables à une Coupe du monde de football tous les 4 ans et à une Coupe d’Afrique des nations masculine (CAN) tous les 2 ans, selon un sondage en ligne réalisé entre le 3 novembre et le 3 décembre 2021.

D’après le même sondage effectué par Radio France internationale, 72,5% de personnes sondées sont en faveur d’un Mondial de football organisé tous les 4 ans et 77,5% pour une Coupe d’Afrique des nations (CAN) masculine ayant lieu tous les 2 ans.

Le 20 décembre, la Fédération internationale (FIFA) organise un sommet sur l’avenir du football. Il y sera surtout question de Coupes du monde masculine et féminine tous les 2 ans, à partir de 2028. Le Mondial masculin, lui, a lieu tous les 4 ans depuis sa première édition en 1930. Une véritable tradition. Les débats s’annoncent donc brûlants. Le 26 novembre, la Confédération africaine de football (CAF) a, elle, apporté un soutien franc et massif à ce projet de la FIFA.

Sans pour autant expliquer comment une Coupe du monde organisée plus souvent serait compatible avec la périodicité actuelle de la CAN. « Vous pouvez conserver la CAN tous les deux ans», a néanmoins assuré le Directeur technique de la FIFA Steven Martens lors de l’Assemblée générale extraordinaire de la CAF au Caire. Le Belge songeait sans doute à une phase finale en juin/juillet.

Une déclaration qui rassurera peut-être les 77,5% de sondés qui préfèrent une CAN biennale à une CAN quadriennale. En Afrique, ce sont même 85,6% des sondés qui veulent conserver la cadence habituelle de l’événement sportif numéro un sur le continent Un événement prévu début 2022 au Cameroun, en 2023 en Côte d’Ivoire et en 2025 en Guinée.